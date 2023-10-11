***MEKAG*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik
11.10.2023 15:22
***MEKAG*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )
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Türkçe
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
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Bildirim İçeriği
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Açıklamalar
Meka Beton payları, 12/10/2023 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacağından, söz konusu tarihten itibaren BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Yıldız, BIST Halka Arz, BIST Katılım Tüm, BIST Sınai, BIST Metal Eşya Makine ve BIST Ankara endeksleri kapsamına dahil edilecek olup, endekslerin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 62.500.000 ve fiili dolaşımdaki pay oranı ise %27 olarak dikkate alınacaktır.
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Pay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik Tarihi
MEKA BETON XUTUM 12/10/2023
MEKA BETON XTUMY 12/10/2023
MEKA BETON XYLDZ 12/10/2023
MEKA BETON XHARZ 12/10/2023
MEKA BETON XKTUM 12/10/2023
MEKA BETON XUSIN 12/10/2023
MEKA BETON XMESY 12/10/2023
MEKA BETON XSANK 12/10/2023
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1204246
BIST