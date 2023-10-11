***MEKAG*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik









***MEKAG*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )İlgili Şirketler [MEKAG]İlgili Fonlar []TürkçeEndeks Şirketlerinde DeğişiklikYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiEndeks Şirketlerinde DeğişiklikAçıklamalarMeka Beton payları, 12/10/2023 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacağından, söz konusu tarihten itibaren BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Yıldız, BIST Halka Arz, BIST Katılım Tüm, BIST Sınai, BIST Metal Eşya Makine ve BIST Ankara endeksleri kapsamına dahil edilecek olup, endekslerin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 62.500.000 ve fiili dolaşımdaki pay oranı ise %27 olarak dikkate alınacaktır.Endeks Şirketlerinde DeğişiklikPay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik TarihiMEKA BETON XUTUM 12/10/2023MEKA BETON XTUMY 12/10/2023MEKA BETON XYLDZ 12/10/2023MEKA BETON XHARZ 12/10/2023MEKA BETON XKTUM 12/10/2023MEKA BETON XUSIN 12/10/2023MEKA BETON XMESY 12/10/2023MEKA BETON XSANK 12/10/2023http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1204246BIST