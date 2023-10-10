***MEKAG*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların İşlem Görmeye Başlaması
10.10.2023 18:21
***MEKAG*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [MEKAG]
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Türkçe
Payların İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
10/10/2023
Payları İşlem Görecek Şirket'in Unvanı
Meka Beton Santralleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.
İşlem Görecek Payların Nominal Tutarı (TL)
16.900.000
Baz Fiyat (TL)
25
İşlem Göreceği Pazar
Yıldız Pazar
Uygulanacak Maksimum Emir Değeri (TL)
1.000.000
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
12/10/2023
Halka Arz Yöntemi
Borsada (On the Exchange)
Halka Arz Tarihi
05-06/10/2023
Açıklamalar
Meka Beton Santralleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.'nin (Şirket) sermayesini temsil eden 62.500.000 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi'nin 8'inci maddesi çerçevesinde kota alınmıştır. Halka arz edilen 16.900.000 TL nominal değerli Şirket payları 12/10/2023 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da 25 TL/pay baz fiyat, "MEKAG.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 1.000.000 TL olarak belirlenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1203953
BIST
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18:058.443
En Düşük
|Değişim
|: 3,04%
|| 249,35
|Açılış
|: 8.305
|
|Önceki Kapanış
|: 8.193
|
8.305
En Yüksek
8.451
18:0527,7245
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0557
|Açılış
|: 27,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 27,7900
|
27,9772
En Düşük
27,6377
18:0529,4231
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,1388
|Açılış
|: 29,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,3000
|
29,6689
En Düşük
29,2127
18:051.657,83
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,64
|Açılış
|: 1.657,83
|
|Önceki Kapanış
|: 1.657,19
|
1.675,23
En Düşük
1.651,89
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BVSAN
|110,00
|545.879.556
|% 10,00
|
|ESCOM
|59,95
|107.169.743
|% 10,00
|
|FONET
|27,50
|86.765.822
|% 10,00
|
|TSPOR
|3,85
|234.216.396
|% 10,00
|
|BFREN
|11.939,70
|113.552.572
|% 10,00
|
|IHAAS
|22,32
|738.886.177
|% -10,00
|
|KUVVA
|67,15
|7.586.691
|% -3,45
|
|IDEAS
|80,20
|63.705.898
|% -2,85
|
|OFSYM
|81,00
|454.853.269
|% -2,70
|
|YKSLN
|15,32
|90.155.251
|% -2,54
|
|THYAO
|238,10
|7.710.322.661
|% 4,80
|
|ASELS
|42,88
|5.710.724.840
|% -2,28
|
|PETKM
|24,64
|5.661.809.736
|% 6,30
|
|EREGL
|45,08
|5.192.302.081
|% 4,16
|
|TUPRS
|147,60
|4.726.070.516
|% -0,20
|
|ZOREN
|6,39
|3.501.313.221
|% 3,90
|
|EKGYO
|8,40
|2.994.076.366
|% 2,56
|
|KATMR
|3,20
|1.143.862.887
|% -0,62
|
|SKBNK
|7,60
|2.308.316.608
|% 9,35
|
|ODAS
|13,65
|3.864.705.490
|% 9,64
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,7196
|27,7245
|% 0,20
|
|Euro
|29,4047
|29,4231
|% 0,47
|
|Sterlin
|33,9192
|34,0893
|% 0,40
|
|Frank
|30,5242
|30,7081
|% 0,36
|
|Riyal
|7,3687
|7,4056
|% 0,12
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.859
|1.859
|-2,65
|
|Altın Gr.
|1.659
|1.659
|1,81
|
|Cumhuriyet
|11.506
|11.680
|135,00
|
|Tam
|11.273
|11.387
|55,00
|
|Yarım
|5.654
|5.711
|28,00
|
|Çeyrek
|2.818
|2.855
|13,00
|
|Gümüş.Ons
|21,74
|21,77
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|19,43
|19,45
|-0,05
|
|B. Petrol
|87,89
|87,89
|-0,26
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 178, 9 artarak (% 2.50 ) 7, 321
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BRSAN, YEOTK, KONTR, KONYA, TSPOR, ALMAD, BUCIM, HATSN, DOBUR, KSTUR
-
17:59
QNBFL, NUGYO, PRDGS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
ZGOLD, DITAS, COSMO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
Bu seansda işlem gören 252 hisse senedinden 224 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 22 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 6 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem