***MEKAG*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların İşlem Görmeye Başlaması









***MEKAG*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların İşlem Görmeye Başlaması )İlgili Şirketler [MEKAG]İlgili Fonlar []TürkçePayların İşlem Görmeye BaşlamasıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiBorsa Karar Tarihi10/10/2023Payları İşlem Görecek Şirket'in UnvanıMeka Beton Santralleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.İşlem Görecek Payların Nominal Tutarı (TL)16.900.000Baz Fiyat (TL)25İşlem Göreceği PazarYıldız PazarUygulanacak Maksimum Emir Değeri (TL)1.000.000İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih12/10/2023Halka Arz YöntemiBorsada (On the Exchange)Halka Arz Tarihi05-06/10/2023AçıklamalarMeka Beton Santralleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.'nin (Şirket) sermayesini temsil eden 62.500.000 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi'nin 8'inci maddesi çerçevesinde kota alınmıştır. Halka arz edilen 16.900.000 TL nominal değerli Şirket payları 12/10/2023 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da 25 TL/pay baz fiyat, "MEKAG.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 1.000.000 TL olarak belirlenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1203953BIST