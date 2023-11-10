***MEKAG*** MEKA BETON SANTRALLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***MEKAG*** MEKA BETON SANTRALLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz, paylarının halka arzı sonrasında çıkarılmış sermayemizin 50.000.000 TL'den 62.500.000 TL'ye artırılması nedeniyle VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 25, 1, c hükmü kapsamında sermaye artırımının mevzuata uygun olarak gerçekleştirildiğine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunmuştur.Sermaye Piyasası Kurulu tarafından başvurumuz incelenmiş ve kurulun E-29833736-105.01.01-44649 sayılı 06.11.2023 tarihli yazısı ile şirket esas sözleşmemizin sermaye başlıklı 6. maddesi onaylanmış olup tescili için Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne başvuru yapılmıştır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1216957BIST