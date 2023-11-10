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***MEKAG*** MEKA BETON SANTRALLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili

10.11.2023 14:24
***MEKAG*** MEKA BETON SANTRALLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili


***MEKAG*** MEKA BETON SANTRALLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )

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Esas Sözleşme Tadili

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz, paylarının halka arzı sonrasında çıkarılmış sermayemizin 50.000.000 TL'den 62.500.000 TL'ye artırılması nedeniyle VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 25, 1, c hükmü kapsamında sermaye artırımının mevzuata uygun olarak gerçekleştirildiğine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunmuştur.
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından başvurumuz incelenmiş ve kurulun E-29833736-105.01.01-44649 sayılı 06.11.2023 tarihli yazısı ile şirket esas sözleşmemizin sermaye başlıklı 6. maddesi onaylanmış olup  tescili için Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne başvuru yapılmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1216957


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