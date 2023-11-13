***MEKAG*** MEKA BETON SANTRALLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
13.11.2023 16:12
***MEKAG*** MEKA BETON SANTRALLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.11.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz, paylarının halka arzı sonrasında çıkarılmış sermayemizin 50.000.000 TL'den 62.500.000 TL'ye artırılması nedeniyle VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 25, 1, c hükmü kapsamında sermaye artırımının mevzuata uygun olarak gerçekleştirildiğine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunmuştur.
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından başvurumuz incelenmiş ve kurulun E-29833736-105.01.01-44649 sayılı 06.11.2023 tarihli yazısı ile şirket esas sözleşmemizin sermaye başlıklı 6. maddesi onaylanmış olup Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğü'nce tescil edilerek 13.11.2023 tarih ve 10956 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayınlanmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1217423
BIST
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16:237.687
En Düşük
|Değişim
|: -1,09%
|| -84,78
|Açılış
|: 7.784
|
|Önceki Kapanış
|: 7.771
|
7.669
En Yüksek
7.786
16:2328,5912
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0431
|Açılış
|: 28,6550
|
|Önceki Kapanış
|: 28,6200
|
28,5934
En Düşük
28,4784
16:2330,5295
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0012
|Açılış
|: 30,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 30,5500
|
30,6247
En Düşük
30,0906
16:231.779,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 2,18
|Açılış
|: 1.779,45
|
|Önceki Kapanış
|: 1.777,26
|
1.785,20
En Düşük
1.770,35
BIST En Aktif Hisseler16:21
|ATATP
|65,45
|53.273.976
|% 10,00
|
|AVTUR
|10,45
|9.287.017
|% 10,00
|
|ARENA
|29,06
|65.969.694
|% 9,99
|
|DERIM
|16,44
|8.145.955
|% 9,97
|
|ETYAT
|10,15
|8.219.164
|% 9,97
|
|ISBTR
|576.642,50
|10.956.208
|% -10,00
|
|QNBFL
|990,00
|3.140.730
|% -10,00
|
|EMNIS
|110,10
|1.285.765
|% -9,98
|
|TURGG
|543,00
|65.960.513
|% -9,95
|
|QNBFB
|324,50
|7.613.012
|% -9,86
|
|THYAO
|236,50
|10.428.186.026
|% 3,23
|
|REEDR
|28,72
|3.549.790.894
|% 6,92
|
|ISCTR
|20,32
|2.887.325.921
|% 1,20
|
|TUPRS
|149,80
|2.624.948.746
|% 0,00
|
|EKGYO
|7,14
|1.900.545.246
|% 3,78
|
|EKGYO
|7,14
|1.900.545.246
|% 3,78
|
|ISCTR
|20,32
|2.887.325.921
|% 1,20
|
|IHLAS
|1,37
|175.981.606
|% 9,60
|
|REEDR
|28,72
|3.549.790.894
|% 6,92
|
|ZOREN
|5,10
|627.625.543
|% -2,30
|
|16:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,5873
|28,5904
|% 0,15
|
|Euro
|30,5200
|30,5333
|% 0,01
|
|Sterlin
|34,9192
|35,0943
|% 0,34
|
|Frank
|31,4735
|31,6631
|% -0,11
|
|Riyal
|7,5998
|7,6379
|% 0,16
|
|16:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,06
|22,08
|% 0,66
|
|Platin
|852,13
|854,98
|% 0,66
|
|Paladyum
|972,51
|976,09
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,65
|81,65
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.935,83
|1.936,11
|% 0,66
|