***MEKAG*** MEKA BETON SANTRALLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MEKAG*** MEKA BETON SANTRALLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Mali İşler Direktörü (CFO) ve Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Murat KÖSEOĞLU 31.01.2024 tarihi itibariyle kendi isteğiyle görevlerinden ayrılmıştır. İlgili Mali İşler Direktörlüğü (CFO) pozisyona yönelik yapılacak atama daha sonra duyurulacaktır.Ayrılması sebebiyle boşalan yönetim kurulu üyeliğine, Yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere, *** adresinde ikamet eden, *** kimlik numaralı Mehmet Nurettin ÖZDEBİR'in, 31.01.2024 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına, Yönetim Kurulu Üyeliği'ndeki istifa ve atamanın Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne tescil ve ilan ettirilmesine, karar verilmiştir.Sayın Mehmet Nurettin ÖZDEBİR'in özgeçmişi ektedir.Kamuoyuna duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1244041BIST