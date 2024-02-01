***MEKAG*** MEKA BETON SANTRALLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.02.2024 18:10
***MEKAG*** MEKA BETON SANTRALLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.01.2024
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 31.01.2024 tarihli Yönetim Kurulu Kararıyla Sayın Murat KÖSEOĞLU'nun ayrılması sebebiyle boşalan yönetim kurulu üyeliğine, Yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere, *** adresinde ikamet eden, *** kimlik numaralı Mehmet Nurettin ÖZDEBİR'in, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına karar verilmiştir.
Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce tescil edilmiş olup, bugün 11013 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.
Kamuoyuna duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1246192
BIST
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18:058.646
En Düşük
|Değişim
|: 1,76%
|| 149,46
|Açılış
|: 8.514
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|Önceki Kapanış
|: 8.497
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8.514
En Yüksek
8.682
18:0530,3442
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0005
|Açılış
|: 30,3200
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|Önceki Kapanış
|: 30,3500
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30,3761
En Düşük
30,2422
18:0532,9695
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
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|Açılış
|: 32,7500
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|Önceki Kapanış
|: 32,9000
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En Düşük
32,7715
18:052.000,18
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 16,11
|Açılış
|: 2.000,18
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|Önceki Kapanış
|: 1.984,07
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2.001,05
En Düşük
1.976,91
BIST En Aktif Hisseler18:05
|METUR
|8,02
|782.842
|% 31,26
|
|UMPAS
|10,45
|12.020.322
|% 10,00
|
|MARBL
|20,24
|465.977.134
|% 10,00
|
|DOFER
|43,56
|294.249.862
|% 10,00
|
|ISATR
|1.178.970,00
|1.178.970
|% 10,00
|
|KBORU
|136,00
|51.794.512
|% -9,99
|
|TETMT
|7.250,00
|24.062.913
|% -9,99
|
|DIRIT
|17,66
|6.934.905
|% -9,99
|
|AZTEK
|146,10
|893.443.105
|% -9,98
|
|BAYRK
|41,92
|29.639.986
|% -9,97
|
|THYAO
|274,50
|10.598.488.696
|% 0,64
|
|YKBNK
|22,36
|5.125.190.412
|% 2,38
|
|TUPRS
|154,70
|4.677.120.728
|% 3,13
|
|EREGL
|43,72
|4.649.608.453
|% 1,34
|
|KCHOL
|169,90
|4.515.903.666
|% 5,72
|
|EKGYO
|10,24
|3.579.089.829
|% 1,89
|
|YKBNK
|22,36
|5.125.190.412
|% 2,38
|
|AKFGY
|2,09
|335.044.000
|% 1,95
|
|ZOREN
|4,72
|642.327.143
|% 1,29
|
|ISCTR
|25,86
|3.376.602.903
|% 0,86
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,3371
|30,3403
|% -0,01
|
|Euro
|32,9419
|32,9624
|% 0,42
|
|Sterlin
|38,3404
|38,5327
|% 0,02
|
|Frank
|35,0540
|35,2652
|% 0,09
|
|Riyal
|8,0648
|8,1052
|% -0,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,97
|23,00
|% 0,66
|
|Platin
|913,98
|914,80
|% 0,66
|
|Paladyum
|957,28
|961,56
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,12
|81,12
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.050,27
|2.050,58
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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17:59XU100
Endeks 8, 651 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 81 üstünde . İşlem hacmi 105, 751.00 milyon TL de
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17:57BRKVY
Yüzde 7.71 oranında artışla 63.55 lira fiyatla işlem gören hissede 780, 377 adet işlem
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17:55DAPGM
Yüzde 5.88 oranında artışla 31.32 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 902, 935 adet işlem