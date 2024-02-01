***MEKAG*** MEKA BETON SANTRALLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MEKAG*** MEKA BETON SANTRALLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi31.01.2024Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 31.01.2024 tarihli Yönetim Kurulu Kararıyla Sayın Murat KÖSEOĞLU'nun ayrılması sebebiyle boşalan yönetim kurulu üyeliğine, Yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere, *** adresinde ikamet eden, *** kimlik numaralı Mehmet Nurettin ÖZDEBİR'in, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına karar verilmiştir.Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce tescil edilmiş olup, bugün 11013 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.Kamuoyuna duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1246192BIST