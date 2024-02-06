***MEKAG*** MEKA BETON SANTRALLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MEKAG*** MEKA BETON SANTRALLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi31.01.2024Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Mali İşler Direktörü (CFO) Sayın Murat KÖSEOĞLU'nun 31.01.2024 tarihi itibariyle kendi isteğiyle görevlerinden ayrılmasıyla boşalan Mali İşler Direktörlüğü görevine 06.02.2024 tarihi itibariyle Sayın Emre ÖZTEK atanmıştır.Kamuoyuna duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1247210BIST