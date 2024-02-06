***MEKAG*** MEKA BETON SANTRALLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.02.2024 18:10
***MEKAG*** MEKA BETON SANTRALLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.01.2024
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Mali İşler Direktörü (CFO) Sayın Murat KÖSEOĞLU'nun 31.01.2024 tarihi itibariyle kendi isteğiyle görevlerinden ayrılmasıyla boşalan Mali İşler Direktörlüğü görevine 06.02.2024 tarihi itibariyle Sayın Emre ÖZTEK atanmıştır.
Kamuoyuna duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1247210
BIST
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18:058.869
En Düşük
|Değişim
|: 1,05%
|| 92,44
|Açılış
|: 8.811
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|Önceki Kapanış
|: 8.777
|
8.751
En Yüksek
8.891
18:0530,5581
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0029
|Açılış
|: 30,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 30,6000
|
30,7999
En Düşük
30,3965
18:0532,8937
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0343
|Açılış
|: 32,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,8500
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33,1326
En Düşük
32,6721
18:052.001,04
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 11,34
|Açılış
|: 2.001,04
|
|Önceki Kapanış
|: 1.989,70
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2.008,81
En Düşük
1.979,02
BIST En Aktif Hisseler18:05
|FONET
|10,34
|223.618.791
|% 10,00
|
|VESBE
|20,02
|1.047.056.783
|% 10,00
|
|LUKSK
|80,85
|42.356.104
|% 10,00
|
|TETMT
|7.895,00
|12.103.035
|% 10,00
|
|BRKVY
|84,15
|94.370.146
|% 10,00
|
|KIMMR
|8,27
|96.063.936
|% -7,91
|
|SUMAS
|321,00
|1.686.464
|% -6,96
|
|EMKEL
|19,10
|494.452.055
|% -6,65
|
|BAYRK
|43,12
|30.895.461
|% -6,59
|
|YAPRK
|294,00
|382.723.664
|% -6,07
|
|THYAO
|291,00
|14.757.357.592
|% 0,61
|
|EREGL
|44,20
|6.676.636.217
|% 1,56
|
|SASA
|39,80
|6.474.941.923
|% 1,79
|
|PETKM
|23,46
|4.464.029.946
|% 5,39
|
|AKBNK
|41,04
|4.398.054.924
|% 2,04
|
|ZOREN
|5,00
|2.584.199.625
|% 5,71
|
|EKGYO
|10,45
|4.229.075.525
|% 2,75
|
|TSPOR
|1,66
|383.348.941
|% 1,22
|
|PETKM
|23,46
|4.464.029.946
|% 5,39
|
|YKBNK
|22,82
|3.853.309.305
|% 0,62
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,5497
|30,5581
|% 0,01
|
|Euro
|32,8761
|32,8937
|% 0,10
|
|Sterlin
|38,3471
|38,5394
|% 0,40
|
|Frank
|34,9425
|35,1530
|% -0,05
|
|Riyal
|8,1269
|8,1676
|% 0,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,42
|22,44
|% 0,66
|
|Platin
|905,85
|907,86
|% 0,66
|
|Paladyum
|953,29
|957,61
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,60
|78,60
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.036,66
|2.036,97
|% 0,66
|