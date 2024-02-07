***MEKAG*** MEKA BETON SANTRALLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MEKAG*** MEKA BETON SANTRALLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi31.10.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz sermaye artırımından elde edilen fonun kullanım yerlerine ilişkin yönetim kurulu raporunda belirtilen firma üretim kapasitesini arttırmaya yönelik harcama yerlerine istinaden gelişmeler yatırımcılarımızın bilgi edinmesi amacıyla Kamuoyu Aydınlatma Platformunda 31.10.2023 tarihinde yayınlamıştı.Şirketimizin tamamlamış olduğu yatırım harcamalarına ilişkin gelişmeler aşağıdaki gibidir:1. Yatırımları gerçekleştirilen numerik kontrollü 3 adet CNC takım tezgahından ikisinin Meka Eskişehir ve Meka-2 Ankara fabrikalarımızda kurulumu tamamlanmıştır. Kurulumu tamamlanan ekipmanlar üretim sürecine dahil edilmiştir.2. Meka-2 Ankara fabrikamızın üretim tesisinin genişletilmesi amacı ile yapılacak son montaj holü yatırımı için 13.000.000 TL tutarındaki sözleşme imzalanmış, inşasına başlanmıştır.Yatırımların üretim kapasitemizi arttırması, ürün kalitemizi iyileştirmesi beklenmektedir.Kamuoyuna duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1247696BIST