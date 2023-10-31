***MEKAG*** MEKA BETON SANTRALLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***MEKAG*** MEKA BETON SANTRALLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp GörmediğiA Nama 1 TRY 10000000 TRY 16 A grubu paylarının yönetim kuruluna aday gösterme ve genel kurulda oy imtiyazı vardır. Her bir A grubu pay sahibine 5 oy imtiyazı vardır. İşlem GörmüyorB Hamiline 1 TRY 52500000 TRY 84 İmtiyaz Yoktur, İşlem Görüyorhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1212568BIST