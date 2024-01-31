***MEKAG*** MEKA BETON SANTRALLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***MEKAG*** MEKA BETON SANTRALLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviMEHMET KAYBAL Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Makine Mühendisi 14.08.1987 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı Meka İthalat İhracat Pazarlama ve Ticaret A.Ş.(Yönetim Kurulu Üyesi), Hayır 56.96 A-B Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır -SİNAN KAYBAL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Makine Mühendisi 01.06.2010 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi ve Teknik İşler Genel Müdür Yardımcısı Meka İthalat İhracat Pazarlama ve Ticaret A.Ş.(Yönetim Kurulu Üyesi) Hayır 4 B Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır -KEREM KAYBAL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 01.06.2010 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi ve Müşteri İlişkileri Genel Müdür Yardımcısı Meka İthalat İhracat Pazarlama ve Ticaret A.Ş.(Yönetim Kurulu Üyesi) Hayır 4 B Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır -ŞENER KÖKEN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yönetici 11.07.1988 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve İdari İşler Genel Müdür Yardımcısı Meka İthalat İhracat Pazarlama ve Ticaret A.Ş.(Yönetim Kurulu Üyesi) Evet 4 B Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır -TURAN EROL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen 11.05.2023 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Ostim Endüstriye Yatırımlar ve İşletme A.Ş.(Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi), İsra PYŞ (Yönetim Kurulu Başkanı) Evet 0 - Bağımsız Üye - Değerlendirilmedi Hayır KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ BAŞKANI, RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ BAŞKANI, DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE BAŞKANIMUSTAFA MERİH ÖZGEN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Makine Mühendisi 11.05.2023 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi - Hayır 0 - Bağımsız Üye - Değerlendirilmedi Hayır DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE ÜYESİ, KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÜYESİ, RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ ÜYESİMEHMET NURETTİN ÖZDEBİR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 31.01.2024 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Nuriş Teknoloji A.Ş .(Yönetim Kurulu Başkanı) Hayır 0 - Bağımsız Üye - Değerlendirilmedi Hayır -http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1244046BIST