***MEKAG*** MEKA BETON SANTRALLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
06.02.2024 18:10
***MEKAG*** MEKA BETON SANTRALLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
AYTEKİN YAŞAR SATIŞ SONRASI HİZMETLER GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Yönetici SATIŞ SONRASI HİZMETLER GENEL MÜDÜR YARDIMCISI
HALİL OĞUZHAN ÇELİKKOL GRUP SATIŞ MÜDÜRÜ Yönetici GRUP SATIŞ MÜDÜRÜ
EMRE ÖZTEK MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ Yönetici MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ
OĞUZ KADIOĞLU SATINALMA MÜDÜRÜ Yönetici SATINALMA MÜDÜRÜ
HAKAN AYZİT OPERASYON DİREKTÖRÜ Yönetici OPERASYON DİREKTÖRÜ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1247209
BIST
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18:058.869
En Düşük
|Değişim
|: 1,05%
|| 92,44
|Açılış
|: 8.811
|
|Önceki Kapanış
|: 8.777
|
8.751
En Yüksek
8.891
18:0530,5567
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0015
|Açılış
|: 30,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 30,6000
|
30,7999
En Düşük
30,3965
18:0532,8990
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0396
|Açılış
|: 32,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,8500
|
33,1326
En Düşük
32,6721
18:052.001,04
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 11,34
|Açılış
|: 2.001,04
|
|Önceki Kapanış
|: 1.989,70
|
2.008,81
En Düşük
1.979,02
BIST En Aktif Hisseler18:05
|FONET
|10,34
|223.618.791
|% 10,00
|
|VESBE
|20,02
|1.047.056.783
|% 10,00
|
|TETMT
|7.895,00
|12.103.035
|% 10,00
|
|LUKSK
|80,85
|42.356.104
|% 10,00
|
|BRKVY
|84,15
|94.370.146
|% 10,00
|
|KIMMR
|8,27
|96.063.936
|% -7,91
|
|SUMAS
|321,00
|1.686.464
|% -6,96
|
|EMKEL
|19,10
|494.452.055
|% -6,65
|
|BAYRK
|43,12
|30.895.461
|% -6,59
|
|YAPRK
|294,00
|382.723.664
|% -6,07
|
|THYAO
|291,00
|14.757.357.592
|% 0,61
|
|EREGL
|44,20
|6.676.636.217
|% 1,56
|
|SASA
|39,80
|6.474.941.923
|% 1,79
|
|PETKM
|23,46
|4.464.029.946
|% 5,39
|
|AKBNK
|41,04
|4.398.054.924
|% 2,04
|
|ZOREN
|5,00
|2.584.199.625
|% 5,71
|
|EKGYO
|10,45
|4.229.075.525
|% 2,75
|
|TSPOR
|1,66
|383.348.941
|% 1,22
|
|PETKM
|23,46
|4.464.029.946
|% 5,39
|
|YKBNK
|22,82
|3.853.309.305
|% 0,62
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,5505
|30,5567
|% 0,00
|
|Euro
|32,8798
|32,8990
|% 0,12
|
|Sterlin
|38,3471
|38,5394
|% 0,40
|
|Frank
|34,9425
|35,1530
|% -0,05
|
|Riyal
|8,1269
|8,1676
|% 0,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,44
|22,47
|% 0,66
|
|Platin
|907,60
|909,20
|% 0,66
|
|Paladyum
|951,69
|956,10
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,75
|78,75
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.037,88
|2.038,21
|% 0,66
|