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***MEKAG*** MEKA BETON SANTRALLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi

23.11.2023 18:22
***MEKAG*** MEKA BETON SANTRALLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi


***MEKAG*** MEKA BETON SANTRALLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )

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Yeni İş İlişkisi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Yurt Dışı Yerleşik Şirket
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
23/11/2023
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
Sözleşme aynı şartlarla uzatılabilmek üzere en az 3 yıl geçerli olacaktır.
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Şirketin cirosunu ve kârlılığını olumlu etkileycektir.
Açıklamalar

Şirketimizin %100 şirket payına sahip olduğu bağlı ortaklığımız Meka İthalat İhracat Pazarlama ve Ticaret A.Ş. ile yurt dışındaki yerleşik bir şirket arasında Avrasya pazarında Kırma Eleme Tesisi ve Beton Santrali Satışı konusunda Distribütörlük Sözleşmesi imzalanmıştır.
Söz konusu Distribütörlük Sözleşme kapsamında satışa konu olacak ürünlerin üretimi ve tedariki Şirketimiz tarafından karşılanacaktır.
Kamuoyuna duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1219708


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