***MEKAG*** MEKA BETON SANTRALLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi









***MEKAG*** MEKA BETON SANTRALLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYeni İş İlişkisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin NiteliğiMüşteri (Customer)Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret UnvanıSumitec İnternationalVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki PayıVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payıİş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih20/12/2023Varsa Sözleşmenin Önemli KoşullarıYeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine EtkisiŞirketin cirosunu ve kârlılığını olumlu etkileyecektir.AçıklamalarŞirketimizin %100 şirket payına sahip olduğu bağlı ortaklığımız Meka İthalat İhracat Pazarlama ve Ticaret A.Ş. ile Sumitomo Corporation'ın iştiraki Sumitec İnternational arasında Avrasya pazarında Kırma Eleme Tesisi Satışı konusunda Bayilik(Distribütörlük) Sözleşmesi imzalanmıştır.Söz konusu Bayilik(Distribütörlük) Sözleşmesi kapsamında satışa konu olacak ürünlerin üretimi ve tedariki Şirketimiz tarafından karşılanacaktır.Kamuoyuna duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1227512BIST