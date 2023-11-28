***MEKAG*** MEKA BETON SANTRALLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***MEKAG*** MEKA BETON SANTRALLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 28/11/2023 Salı günü Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) uyarınca, Yönetim Kurulu Bünyesinde oluşturulan komitelerine yönelik alınan kararlar:Yönetim Kurulu Bünyesinde, Kurumsal Yönetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Denetimden Sorumlu Komitenin kurulmasına ve işbu komitelerin görev ve çalışma esaslarının ekteki gibi belirlenmesine,Komite üyelerinin aşağıdaki şekilde belirlenmesine karar verilmiştir.1) Kurumsal Yönetim KomitesiTuran EROL (Başkan)Mustafa Merih ÖZGEN (Üye)Oktay ÇİLENGER (Üye)2) Riskin Erken Saptanması KomitesiTuran EROL (Başkan)Mustafa Merih ÖZGEN (Üye)3) Denetimden Sorumlu KomiteTuran EROL (Başkan)Mustafa Merih ÖZGEN (Üye)Kamuoyuna duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1220558BIST