***MEKAG* *PIT*** PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş
06.10.2023 11:49
***MEKAG******PIT*** PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MEKA Beton Santralleri İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş. Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Hazırlanan Analist Raporu Ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1200744
BIST
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12:318.487
En Düşük
|Değişim
|: -0,02%
|| -1,27
|Açılış
|: 8.410
|
|Önceki Kapanış
|: 8.488
|
8.398
En Yüksek
8.511
12:3127,6282
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0756
|Açılış
|: 27,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 27,5800
|
27,7841
En Düşük
27,4547
12:3129,1570
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0265
|Açılış
|: 29,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 29,0000
|
29,3034
En Düşük
28,9652
12:311.617,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 5,48
|Açılış
|: 1.617,94
|
|Önceki Kapanış
|: 1.612,46
|
1.628,37
En Düşük
1.608,00
BIST En Aktif Hisseler12:31
|QNBFB
|356,40
|4.766.850
|% 10,00
|
|QNBFL
|812,50
|3.735.063
|% 9,99
|
|TARKM
|561,90
|40.216.307
|% 9,98
|
|DMRGD
|18,10
|15.562.561
|% 9,96
|
|TETMT
|2.449,00
|24.183.119
|% 9,87
|
|ULAS
|18,62
|1.247.950
|% -9,96
|
|MIATK
|543,00
|14.324.340
|% -9,50
|
|BRKO
|3,86
|444.359
|% -7,66
|
|ONCSM
|203,60
|44.512.825
|% -5,26
|
|EDATA
|18,02
|19.931.388
|% -5,01
|
|EKGYO
|8,65
|3.537.728.790
|% 5,23
|
|ODAS
|13,51
|818.984.429
|% 1,05
|
|KONTR
|310,10
|771.462.211
|% -2,64
|
|ASTOR
|132,20
|666.925.703
|% -0,83
|
|HATSN
|62,95
|577.483.430
|% 7,70
|
|EKGYO
|8,65
|3.537.728.790
|% 5,23
|
|KATMR
|2,89
|266.850.759
|% 5,86
|
|ADESE
|2,46
|180.349.983
|% -0,40
|
|ODAS
|13,51
|818.984.429
|% 1,05
|
|IHLGM
|1,76
|80.325.792
|% 4,14
|
|12:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,6233
|27,6282
|% 0,27
|
|Euro
|29,1486
|29,1570
|% -0,09
|
|Sterlin
|33,6000
|33,7685
|% 0,33
|
|Frank
|30,1281
|30,3096
|% 0,18
|
|Riyal
|7,3433
|7,3801
|% 0,27
|
|12:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.821
|1.821
|0,76
|
|Altın Gr.
|1.618
|1.618
|5,87
|
|Cumhuriyet
|11.132
|11.300
|11,00
|
|Tam
|10.888
|10.995
|-12,00
|
|Yarım
|5.461
|5.514
|-6,00
|
|Çeyrek
|2.722
|2.757
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|20,98
|21,01
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|18,64
|18,68
|0,09
|
|B. Petrol
|84,22
|84,22
|0,15
|
Seans Raporu
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