***MEKAG* *VKY* *KLNMA* *KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)
02.10.2023 11:48
***MEKAG******VKY******KLNMA******KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )
İlgili Şirketler [MEKAG, VKY]
İlgili Fonlar []
Türkçe
İzahname
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Açıklamalar
Meka Beton Santralleri İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş.nin Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından Onaylanan İzahnamesi (251-270) ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1198504
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|EREGL
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|KRDMD
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|ZOREN
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|YKBNK
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|SKBNK
|6,57
|590.199.500
|% 3,79
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|ADESE
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|13:27
|Alış
|Satış
|%
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|Riyal
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|Alış
|Satış
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|Altın Ons
|1.836
|1.836
|-12,64
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|Altın Gr.
|1.621
|1.621
|-6,61
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|Cumhuriyet
|11.065
|11.232
|-58,00
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|10.823
|10.922
|-166,00
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|Yarım
|5.428
|5.484
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|2.706
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|-41,00
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|Gümüş.Ons
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|21,72
|-0,47
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|Gümüş Gr.
|19,12
|19,15
|-0,40
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