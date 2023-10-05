***MEKAG* *YAT* *YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında
05.10.2023 10:15
***MEKAG******YAT******YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
İlgili Şirketler [MEKAG]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Meka Beton Santralleri İmalat Sanayi Ve Ticaret A.Ş Fiyat Tespitine İlişkin Analist Raporu ektedir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1199824
BIST
'
10:178.426
En Düşük
|Değişim
|: 1,11%
|| 92,37
|Açılış
|: 8.386
|
|Önceki Kapanış
|: 8.333
|
8.375
En Yüksek
8.433
10:1727,5724
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0437
|Açılış
|: 27,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 27,5600
|
27,6008
En Düşük
27,3729
10:1729,0677
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0816
|Açılış
|: 29,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8500
|
29,3768
En Düşük
28,8849
10:171.615,04
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 1,55
|Açılış
|: 1.615,04
|
|Önceki Kapanış
|: 1.613,49
|
1.621,48
En Düşük
1.603,34
BIST En Aktif Hisseler10:15
|BFREN
|8.970,60
|17.026.199
|% 10,00
|
|YESIL
|5,72
|53.414.536
|% 10,00
|
|TARKM
|510,90
|42.534.469
|% 9,99
|
|QNBFB
|324,00
|26.063.557
|% 9,98
|
|DMRGD
|16,46
|2.235.680
|% 9,95
|
|MANAS
|11,29
|56.295.411
|% -6,31
|
|TETMT
|1.901,00
|4.134.156
|% -6,18
|
|YONGA
|55,00
|122.430
|% -5,58
|
|GLRYH
|10,25
|2.427.597
|% -5,18
|
|ANSGR
|52,25
|3.736.043
|% -5,17
|
|THYAO
|243,50
|1.279.745.289
|% 2,10
|
|KRDMD
|32,62
|1.209.307.669
|% 4,48
|
|TUPRS
|149,10
|1.001.465.761
|% 0,88
|
|EREGL
|44,46
|950.051.655
|% 1,93
|
|ZOREN
|7,31
|648.086.121
|% 4,28
|
|ZOREN
|7,31
|648.086.121
|% 4,28
|
|KRDMD
|32,62
|1.209.307.669
|% 4,48
|
|ADESE
|2,57
|70.475.693
|% -1,15
|
|GSRAY
|8,44
|213.050.079
|% -2,09
|
|EKGYO
|8,09
|180.365.400
|% 1,12
|
|10:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,5652
|27,5726
|% 0,16
|
|Euro
|29,0308
|29,0541
|% 0,23
|
|Sterlin
|33,3688
|33,5361
|% 0,08
|
|Frank
|29,9514
|30,1318
|% 0,10
|
|Riyal
|7,3282
|7,3649
|% 0,05
|
|10:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.821
|1.821
|-0,22
|
|Altın Gr.
|1.614
|1.615
|1,14
|
|Cumhuriyet
|11.117
|11.280
|29,00
|
|Tam
|10.859
|10.977
|-25,00
|
|Yarım
|5.446
|5.505
|-13,00
|
|Çeyrek
|2.715
|2.753
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|21,07
|21,11
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|18,73
|18,75
|0,12
|
|B. Petrol
|86,41
|86,41
|0,60
|