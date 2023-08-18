***MEKMD* *MSA*** MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)









***MEKMD******MSA*** MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalarMeksa yatırım menkul değerler a.ş. ve bağlı Ortaklığı Konsolide Faaliyet raporu ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1187240BIST