***MEKMD* *MSA*** MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
15.05.2023 12:06
***MEKMD******MSA*** MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
2023-1
Mali Tablonun Verildiği Otorite
BOĞAZİÇİ KURUMLAR VERGİ DAİRESİ
Mali Tablonun Verilme Nedeni
GEÇİCİ VERGİ
Mali Tablonun Verilme Tarihi
11/05/2023
Açıklamalar
31/03/2023 TARİHİ İTİBARİYLE DÜZENLENEN GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ EKİNDE VERİLEN BİREYSEL GELİR TABLOSU EKTE OLUP SERMAYE PİYASASI MEVZUATINA GÖRE DÜZENLENMEMİŞTİR.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1151269
BIST
14:064.671
En Yüksek
|Değişim
|: -2,59%
|| -124,24
|Açılış
|: 4.490
|
|Önceki Kapanış
|: 4.796
|
4.700
En Düşük
4.475
14:0619,6753
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,1113
|Açılış
|: 21,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,2000
|
19,6769
En Düşük
19,3896
14:0621,4545
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 0,2140
|Açılış
|: 22,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 24,0000
|
21,5714
En Düşük
21,2169
14:061.272,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 7,26
|Açılış
|: 1.272,38
|
|Önceki Kapanış
|: 1.265,12
|
1.277,93
En Düşük
1.253,83
BIST En Aktif Hisseler14:06
|FLAP
|5,83
|6.910.978
|% 10,00
|
|ATSYH
|74,80
|1.805.687
|% 10,00
|
|YONGA
|26,40
|77.714
|% 10,00
|
|KLRHO
|22,70
|5.931.636
|% 9,98
|
|BEYAZ
|12,57
|14.195.822
|% 9,97
|
|ISMEN
|48,60
|254.164.167
|% -10,00
|
|BIMAS
|159,60
|1.373.850.027
|% -9,98
|
|GARAN
|29,80
|1.951.835.456
|% -9,97
|
|YKBNK
|10,47
|137.726.003
|% -9,97
|
|CCOLA
|256,40
|199.416.287
|% -9,97
|
|THYAO
|135,10
|4.542.082.104
|% 1,89
|
|EREGL
|31,42
|2.131.066.887
|% 2,01
|
|GARAN
|29,80
|1.951.835.456
|% -9,97
|
|ASELS
|43,62
|1.643.982.807
|% 5,72
|
|SAHOL
|38,96
|1.615.603.721
|% -7,94
|
|EKGYO
|6,30
|1.374.772.666
|% 9,57
|
|KRDMD
|16,25
|1.430.688.293
|% 5,86
|
|KOZAL
|18,15
|1.472.721.519
|% 7,52
|
|DOHOL
|8,00
|651.531.429
|% -9,60
|
|EREGL
|31,42
|2.131.066.887
|% 2,01
|
|14:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,6550
|19,6753
|% 0,57
|
|Euro
|21,3881
|21,4545
|% 1,01
|
|Sterlin
|24,5124
|24,6353
|% 0,98
|
|Frank
|21,8459
|21,9775
|% 0,64
|
|Riyal
|5,2264
|5,2527
|% 0,48
|
|14:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.014
|2.014
|2,83
|
|Altın Gr.
|1.273
|1.274
|8,57
|
|Cumhuriyet
|9.358
|9.499
|-604,00
|
|Tam
|9.247
|9.523
|-506,49
|
|Yarım
|4.571
|4.667
|-197,00
|
|Çeyrek
|2.279
|2.334
|-91,00
|
|Gümüş.Ons
|23,96
|23,98
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|15,18
|15,19
|0,10
|
|B. Petrol
|74,35
|74,35
|0,18
|