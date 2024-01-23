***MEKMD* *MSA*** MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi









***MEKMD******MSA*** MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 6000.000.000 TL nominal tutara kadar olan ihraç tavanı kapsamında, yurt içinde, halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcıya satış yoluyla gerçekleştireceği borçlanma aracı ihracına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış İhraç Belgesi ve Eki ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1242171BIST