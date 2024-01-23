***MEKMD* *MSA*** MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi
23.01.2024 12:02
***MEKMD******MSA*** MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi )
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İhraç Belgesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 6000.000.000 TL nominal tutara kadar olan ihraç tavanı kapsamında, yurt içinde, halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcıya satış yoluyla gerçekleştireceği borçlanma aracı ihracına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış İhraç Belgesi ve Eki ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1242171
BIST
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13:108.083
En Düşük
|Değişim
|: 0,91%
|| 72,55
|Açılış
|: 8.101
|
|Önceki Kapanış
|: 8.010
|
8.072
En Yüksek
8.146
13:1030,2814
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0252
|Açılış
|: 30,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 30,2950
|
30,7668
En Düşük
30,1349
13:1032,9821
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0179
|Açılış
|: 32,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9500
|
33,4853
En Düşük
32,8609
13:101.973,97
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 8,27
|Açılış
|: 1.973,97
|
|Önceki Kapanış
|: 1.965,71
|
1.998,99
En Düşük
1.958,54
BIST En Aktif Hisseler13:08
|AVTUR
|9,90
|13.286.624
|% 10,00
|
|GLBMD
|43,16
|40.992.922
|% 9,99
|
|METUR
|7,82
|11.930.847
|% 9,99
|
|DOFER
|37,90
|108.453.828
|% 9,98
|
|BINHO
|435,50
|573.959.491
|% 9,97
|
|BAYRK
|25,66
|27.992.648
|% -9,96
|
|ULAS
|21,50
|12.792.786
|% -7,33
|
|VKFYO
|33,00
|35.404.328
|% -6,30
|
|QNBFB
|257,75
|1.805.466
|% -5,59
|
|CMENT
|186,10
|1.612.614
|% -4,91
|
|YKBNK
|21,56
|3.008.543.195
|% -2,97
|
|THYAO
|253,00
|2.620.731.312
|% 1,10
|
|AKBNK
|39,22
|2.441.181.629
|% -2,10
|
|ISCTR
|24,46
|2.256.561.868
|% -2,24
|
|EKGYO
|9,69
|1.926.969.094
|% 2,32
|
|EKGYO
|9,69
|1.926.969.094
|% 2,32
|
|YKBNK
|21,56
|3.008.543.195
|% -2,97
|
|KATMR
|2,24
|263.996.377
|% 0,90
|
|AKFGY
|1,96
|179.778.247
|% 2,62
|
|ISCTR
|24,46
|2.256.561.868
|% -2,24
|
|13:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,2750
|30,2804
|% 0,08
|
|Euro
|32,9836
|32,9922
|% 0,08
|
|Sterlin
|38,4208
|38,6134
|% 0,22
|
|Frank
|34,7396
|34,9489
|% 0,16
|
|Riyal
|8,0484
|8,0888
|% 0,07
|
|13:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,24
|22,27
|% 0,66
|
|Platin
|902,06
|903,51
|% 0,66
|
|Paladyum
|931,66
|938,27
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,61
|79,61
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.026,64
|2.026,93
|% 0,66
|