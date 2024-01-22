***MEKMD* *MSA*** MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***MEKMD******MSA*** MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracına İlişkin SPK OnayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 19.12.2023İhraç Tavanı Tutarı 600.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 20.12.2023SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 18.01.2024İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 18.01.2025Ek AçıklamalarŞirketimizin yurt içinde, nitelikli yatırımcılara, halka arz edilmeksizin 600.000.000 TL nominal tutara kadar borçlanma aracı ihracına ilişkin başvurumuz, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.01.2024 tarih ve 4/71 sayılı toplantısında olumlu karşılanmış olup, İhraç Belgesi ve Eki onaylanmıştır. Başvuru Formu ile Onaylı İhraç Belgesi ve Eki ekte yer almaktadır.Eklenen DökümanlarEK: 1 Onaylı İhraç Belgesi ve Eki.pdfEK: 2 Başvuru Formu.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1241920BIST