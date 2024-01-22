***MEKMD* *MSA*** MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
22.01.2024 14:56
***MEKMD******MSA*** MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracına İlişkin SPK Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 19.12.2023
İhraç Tavanı Tutarı 600.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 20.12.2023
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 18.01.2024
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 18.01.2025
Ek Açıklamalar
Şirketimizin yurt içinde, nitelikli yatırımcılara, halka arz edilmeksizin 600.000.000 TL nominal tutara kadar borçlanma aracı ihracına ilişkin başvurumuz, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.01.2024 tarih ve 4/71 sayılı toplantısında olumlu karşılanmış olup, İhraç Belgesi ve Eki onaylanmıştır. Başvuru Formu ile Onaylı İhraç Belgesi ve Eki ekte yer almaktadır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Onaylı İhraç Belgesi ve Eki.pdf
EK: 2 Başvuru Formu.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1241920
BIST