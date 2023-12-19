***MEKMD* *MSA*** MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
19.12.2023 15:25
***MEKMD******MSA*** MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Kredi Derecelendirmesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KOBİRATE Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. tarafından yürütülen kredi derecelendirme süreci sonucunda Şirketimiz "Yatırım Yapılabilir" kategoride
Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu "Kr A"
Kısa Vadeli Ulusal Kredi Notu "Kr A-1"
Not Görünümü ise "Olumlu" olarak değerlendirmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1226969
BIST
'
16:057.692
En Düşük
|Değişim
|: -1,27%
|| -98,90
|Açılış
|: 7.784
|
|Önceki Kapanış
|: 7.790
|
7.643
En Yüksek
7.786
16:0529,0982
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0414
|Açılış
|: 29,1250
|
|Önceki Kapanış
|: 29,0650
|
29,0982
En Düşük
28,9845
16:0531,9165
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,1608
|Açılış
|: 31,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,6800
|
31,9572
En Düşük
31,7021
16:051.899,69
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 6,05
|Açılış
|: 1.899,69
|
|Önceki Kapanış
|: 1.893,64
|
1.899,81
En Düşük
1.888,63
BIST En Aktif Hisseler16:05
|SELGD
|19,58
|2.019.576
|% 10,00
|
|ULUUN
|28,70
|179.306.267
|% 9,96
|
|QNBFB
|258,00
|4.458.498
|% 9,93
|
|BAYRK
|9,98
|22.027.830
|% 9,91
|
|KBORU
|52,95
|243.334.861
|% 9,90
|
|FORMT
|2,70
|216.697.065
|% -10,00
|
|IEYHO
|3,87
|164.425.786
|% -10,00
|
|SAMAT
|45,00
|24.142.995
|% -10,00
|
|SONME
|61,75
|1.426.088
|% -9,99
|
|PRZMA
|37,18
|13.451.384
|% -9,98
|
|THYAO
|246,00
|5.619.173.329
|% 0,12
|
|EREGL
|42,82
|4.805.262.415
|% 2,44
|
|YKBNK
|20,40
|3.393.987.905
|% -4,23
|
|ISCTR
|23,88
|3.347.378.678
|% -3,16
|
|AKBNK
|38,26
|2.806.927.029
|% -2,89
|
|BEGYO
|2,98
|1.327.943.603
|% -7,17
|
|YKBNK
|20,40
|3.393.987.905
|% -4,23
|
|ISCTR
|23,88
|3.347.378.678
|% -3,16
|
|EKGYO
|7,12
|853.276.199
|% -2,60
|
|EREGL
|42,82
|4.805.262.415
|% 2,44
|
|16:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,0914
|29,0982
|% 0,14
|
|Euro
|31,9046
|31,9165
|% 0,51
|
|Sterlin
|36,9402
|37,1254
|% 0,83
|
|Frank
|33,5616
|33,7638
|% 0,61
|
|Riyal
|7,7323
|7,7710
|% 0,12
|
|16:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,99
|24,01
|% 0,66
|
|Platin
|946,45
|948,18
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.179,82
|1.183,54
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,73
|77,73
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.031,74
|2.032,02
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:05
daha fazla
-
16:19GOZDE
Yüzde -9.32 oranında düşüşle 22.78 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 806, 401 adet işlem
-
16:18PRZMA
Yüzde -9.98 oranında düşüşle 37.18 lira fiyatla işlem gören hissede 352, 882 adet işlem
-
16:17XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -103, 89 kaybederek (% -1.22 ) 8, 383
-
16:17XU100
Endeks 7, 710 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 03 altında . İşlem hacmi 57, 477.00 milyon TL de
-
16:16YGYO
Yüzde -5.93 oranında düşüşle 3.49 lira fiyatla işlem gören hissede 26, 531, 079 adet işlem