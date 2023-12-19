***MEKMD* *MSA*** MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***MEKMD******MSA*** MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKOBİRATE Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. tarafından yürütülen kredi derecelendirme süreci sonucunda Şirketimiz "Yatırım Yapılabilir" kategorideUzun Vadeli Ulusal Kredi Notu "Kr A"Kısa Vadeli Ulusal Kredi Notu "Kr A-1"Not Görünümü ise "Olumlu" olarak değerlendirmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1226969BIST