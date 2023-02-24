***MEKMD* *MSA*** MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MEKMD******MSA*** MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBAĞCILAR MAHALLESİ 1108 SK. BUĞDAYCILAR PLAZA A BLOK NO:1/1 " DİYARBAKIRAdresinde , DİYARBAKIR İRTİBAT BÜROSU AÇILMASI TALEBİMİZ , SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN 22/02/2023 TARİH E-32992422-205.04.04.33638 SAYILI YAZISI İLE OLUMLU KARŞILANMIŞTIR.BİLGİLERİNİZE SUNARIZ.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1116642BIST