***MEKMD* *MSA*** MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.07.2023 14:32
***MEKMD******MSA*** MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-39.1 sayılı "Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ" kapsamında Şirketimiz Manisa İrtibat Bürosu'nun açılmasına ilişkin yapılan başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 17.07.2023 tarihli ve E-32992422-205.04.04-39689 sayılı yazı ile olumlu karşılanmıştır.
Manisa İrtibat Bürosu
Anafartalar Mahallesi, Gaziosmanpaşa Caddesi, No :44 Nuri Güven İş Hanı, Kat:2, Daire:201 Şehzadeler/MANİSA
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1172963
BIST
'
14:396.587
En Düşük
|Değişim
|: -0,20%
|| -13,39
|Açılış
|: 6.637
|
|Önceki Kapanış
|: 6.600
|
6.540
En Yüksek
6.662
14:3926,9521
En Yüksek
|Değişim
|: 2,35%
|| 0,6184
|Açılış
|: 27,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 26,5500
|
27,2331
En Düşük
26,2687
14:3930,3893
En Yüksek
|Değişim
|: 2,71%
|| 0,8023
|Açılış
|: 30,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7500
|
30,6651
En Düşük
29,5027
14:391.701,65
En Yüksek
|Değişim
|: 2,82%
|| 46,62
|Açılış
|: 1.701,65
|
|Önceki Kapanış
|: 1.655,03
|
1.718,43
En Düşük
1.651,11
BIST En Aktif Hisseler14:39
|YEOTK
|119,90
|366.800.897
|% 10,00
|
|LINK
|69,85
|40.992.577
|% 10,00
|
|RYSAS
|27,94
|35.417.815
|% 10,00
|
|OBASE
|21,14
|21.971.560
|% 9,99
|
|PASEU
|49,98
|972.186.801
|% 9,99
|
|VKFYO
|32,48
|7.122.621
|% -9,98
|
|VANGD
|14,18
|8.553.824
|% -9,97
|
|IZFAS
|13,41
|60.334.202
|% -9,94
|
|GRNYO
|9,15
|29.910.643
|% -9,14
|
|AYCES
|198,90
|32.721.678
|% -7,92
|
|ASELS
|75,15
|4.692.831.924
|% 1,55
|
|THYAO
|217,60
|4.224.323.210
|% -0,55
|
|SASA
|63,85
|2.784.562.255
|% 0,24
|
|AKBNK
|24,64
|2.700.770.031
|% -2,69
|
|EKGYO
|8,38
|2.581.406.668
|% 1,58
|
|EKGYO
|8,38
|2.581.406.668
|% 1,58
|
|YKBNK
|13,61
|2.270.548.330
|% -1,52
|
|ISCTR
|14,44
|1.849.167.837
|% -0,69
|
|ODAS
|8,45
|983.301.742
|% 4,45
|
|SKBNK
|2,83
|310.998.596
|% -1,05
|
|14:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9458
|26,9521
|% 2,35
|
|Euro
|30,2965
|30,3893
|% 2,71
|
|Sterlin
|35,1899
|35,3664
|% 2,54
|
|Frank
|31,2689
|31,4572
|% 2,57
|
|Riyal
|7,1611
|7,1971
|% 2,31
|
|14:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.962
|1.963
|7,56
|
|Altın Gr.
|1.703
|1.703
|48,42
|
|Cumhuriyet
|11.426
|11.599
|372,00
|
|Tam
|11.045
|11.273
|322,00
|
|Yarım
|5.522
|5.662
|161,00
|
|Çeyrek
|2.770
|2.831
|81,00
|
|Gümüş.Ons
|24,86
|24,89
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|21,57
|21,59
|0,55
|
|B. Petrol
|78,83
|78,83
|0,32
|
Seans Raporu
14:39
daha fazla
-
14:54XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -25, 19 kaybederek (% -0.35 ) 7, 231
-
14:54XU100
Endeks 6, 587 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 21 altında . İşlem hacmi 76, 149.00 milyon TL de
-
14:54ISFIN
Yüzde -3.59 oranında düşüşle 8.86 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 427, 854 adet işlem
-
14:52PAMEL
Yüzde -5.20 oranında düşüşle 151.20 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 680, 592 adet işlem
-
14:49XU100
Endeks 6, 582 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 27 altında . İşlem hacmi 75, 479.00 milyon TL de