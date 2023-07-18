***MEKMD* *MSA*** MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MEKMD******MSA*** MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun III-39.1 sayılı "Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ" kapsamında Şirketimiz Manisa İrtibat Bürosu'nun açılmasına ilişkin yapılan başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 17.07.2023 tarihli ve E-32992422-205.04.04-39689 sayılı yazı ile olumlu karşılanmıştır.Manisa İrtibat BürosuAnafartalar Mahallesi, Gaziosmanpaşa Caddesi, No :44 Nuri Güven İş Hanı, Kat:2, Daire:201 Şehzadeler/MANİSAKamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1172963BIST