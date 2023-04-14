***MEKMD* *MSA*** MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
14.04.2023 13:08
***MEKMD******MSA*** MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
İnternet Adresi www.meksa.com.tr
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 110.000.000
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1138255
BIST
13:325.156
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 20,08
|Açılış
|: 5.143
|
|Önceki Kapanış
|: 5.136
|
5.177
En Düşük
5.142
13:3219,3701
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0513
|Açılış
|: 19,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6850
|
19,3974
En Düşük
19,2983
13:3221,4541
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,1003
|Açılış
|: 21,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 21,7400
|
21,4741
En Düşük
21,3162
13:321.270,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 1,82
|Açılış
|: 1.270,13
|
|Önceki Kapanış
|: 1.268,31
|
1.273,60
En Düşük
1.265,44
BIST En Aktif Hisseler13:32
|ARZUM
|22,00
|19.566.719
|% 10,00
|
|VKFYO
|7,92
|10.692.825
|% 10,00
|
|CVKMD
|127,00
|2.780.792
|% 9,96
|
|GRNYO
|4,97
|31.332.879
|% 9,96
|
|KOPOL
|29,62
|977.756
|% 9,95
|
|EUYO
|5,98
|4.591.832
|% -9,94
|
|ETILR
|14,33
|157.651.808
|% -9,87
|
|DESA
|57,30
|29.105.795
|% -6,45
|
|KSTUR
|329,60
|112.503
|% -5,80
|
|EDIP
|8,98
|58.734.142
|% -4,87
|
|KOZAL
|23,08
|1.891.647.680
|% 1,32
|
|THYAO
|136,00
|1.770.152.443
|% -0,80
|
|GESAN
|86,30
|1.194.363.911
|% 2,25
|
|KRDMD
|19,16
|975.710.503
|% 0,05
|
|KOZAA
|45,98
|897.096.402
|% 4,69
|
|IHLAS
|0,87
|78.522.655
|% -1,14
|
|EKGYO
|6,99
|597.417.349
|% -0,14
|
|KOZAL
|23,08
|1.891.647.680
|% 1,32
|
|ISCTR
|12,26
|800.354.436
|% 1,16
|
|YKBNK
|10,40
|644.398.578
|% 0,78
|
|13:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,3651
|19,3701
|% 0,27
|
|Euro
|21,4227
|21,4541
|% 0,47
|
|Sterlin
|24,1679
|24,2891
|% 0,13
|
|Frank
|21,7488
|21,8798
|% 0,47
|
|Riyal
|5,1488
|5,1746
|% 0,21
|
|13:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|1.270
|1.271
|2,40
|
|Cumhuriyet
|8.724
|8.855
|33,00
|
|Tam
|8.785
|8.859
|68,00
|
|Yarım
|4.290
|4.335
|33,00
|
|Çeyrek
|2.145
|2.167
|16,00
|
|Gümüş.Ons
|26,00
|26,03
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|16,20
|16,22
|0,15
|