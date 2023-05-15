***MEKMD* *MSA*** MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***MEKMD******MSA*** MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiMEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PORTFÖY YÖNETİMİ 30000000 30000000 TRY 100 BAĞLI ORTAKLIKhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1151272BIST