MEKMD******MSA*** MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )









MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriÖdenmiş/Çıkarılmış Sermaye 150.000.000Ortaklık YapısıOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)MEHMET EMİN SAZAK 114971535 TRY 76,6477MERT YILMAZ 11000014 TRY 7,3333İBRAHİM EMRE ÇORAK 11000014 TRY 7,3333SERKAN İSMAİLOĞLU 11000014 TRY 7,3333ARNT GÜVEN SAZAK 567668 TRY 0,3784AYŞE ÖZTAN 567668 TRY 0,3784TÜLİN SAZAK 567668 TRY 0,3784RIZA KAAN FERHATOĞLU 325418 TRY 0,2169TOPLAM 150000000 TRY 100Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviRIZA KAAN FERHATOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Finans Sektörü Profesyoneli 28.03.2016 İcrada Görevli Genel Koordinatör Evet 0.22 Bağımsız Üye DeğilVESİLE ŞARLIOĞLU Kadın Yönetim Kurulu Başkan Vekili Finans Sektörü Profesyoneli 04.05.2011 İcrada Görevli Genel Müdür Evet Bağımsız Üye DeğilMERT YILMAZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 18.04.2018 İcrada Görevli KAS Birim Yöneticisi Evet 7.33 Bağımsız Üye DeğilİBRAHİM EMRE ÇORAK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 11.04.2017 İcrada Görevli Değil Evet 7.33 Bağımsız Üye DeğilYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerVESİLE ŞARLIOĞLU Yönetim Kurulu Başkan Vekili-Genel Müdür Üst Düzey Yönetici GENEL MÜDÜRRIZA KAAN FERHATOĞLU Yönetim Kurulu Başkanı-Genel Koordinatör Üst Düzey Yönetici Yönetim Kurulu Başkan Vekili- Genel KoordinatörOĞUZHAN BÜYÜKBAYRAM Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici GENEL MÜDÜR YRD.FİGEN ÖZAVCI GÜMÜLCİNELİ Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici GENEL MÜDÜR YRD.MERT YILMAZ Kas Birim Yöneticisi-Yönetim kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici Kas Birim Yöneticisi-Yönetim Kurulu ÜyesiDURSUN SEVİCİ Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici Teftiş Kurulu BaşkanıSermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip ŞahıslarAdı-Soyadı Görevi