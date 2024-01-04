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***MEKMD* *MSA*** MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

04.01.2024 16:23
***MEKMD* *MSA*** MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***MEKMD******MSA*** MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
VESİLE ŞARLIOĞLU Yönetim Kurulu Başkan Vekili-Genel Müdür Üst Düzey Yönetici GENEL MÜDÜR
RIZA KAAN FERHATOĞLU Yönetim Kurulu Başkanı-Genel Koordinatör Üst Düzey Yönetici Yönetim Kurulu Başkan Vekili- Genel Koordinatör
OĞUZHAN BÜYÜKBAYRAM Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici GENEL MÜDÜR YRD.
FİGEN ÖZAVCI GÜMÜLCİNELİ Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici GENEL MÜDÜR YRD.
MERT YILMAZ Kas Birim Yöneticisi-Yönetim kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici Kas Birim Yöneticisi-Yönetim Kurulu Üyesi
DURSUN SEVİCİ Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici Teftiş Kurulu Başkanı
UMUT GÜMÜLCİNELİ Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1232452


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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ALCTL 88,55 90.236.878 % 10,00  
ARENA 33,88 26.371.540 % 10,00  
BEGYO 3,41 248.239.220 % 10,00  
DERHL 8,47 66.867.948 % 10,00  
TEKTU 3,19 46.053.046 % 10,00  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 29,7545 29,7582 % -0,04  
Euro 32,7035 32,7280 % 0,53  
Sterlin 37,6751 37,8641 % 0,23  
Frank 34,9018 35,1121 % 0,05  
Riyal 7,9098 7,9495 % -0,05  
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18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 22,98 23,00 % 0,66  
Platin 963,58 966,24 % 0,66  
Paladyum 1.050,52 1.055,25 % 0,66  
Brent Pet. 77,87 77,87 % 0,66  
Altın Ons 2.044,93 2.045,18 % 0,66  
Seans Raporu 18:05
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