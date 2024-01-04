***MEKMD* *MSA*** MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
04.01.2024 16:23
***MEKMD******MSA*** MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
VESİLE ŞARLIOĞLU Yönetim Kurulu Başkan Vekili-Genel Müdür Üst Düzey Yönetici GENEL MÜDÜR
RIZA KAAN FERHATOĞLU Yönetim Kurulu Başkanı-Genel Koordinatör Üst Düzey Yönetici Yönetim Kurulu Başkan Vekili- Genel Koordinatör
OĞUZHAN BÜYÜKBAYRAM Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici GENEL MÜDÜR YRD.
FİGEN ÖZAVCI GÜMÜLCİNELİ Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici GENEL MÜDÜR YRD.
MERT YILMAZ Kas Birim Yöneticisi-Yönetim kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici Kas Birim Yöneticisi-Yönetim Kurulu Üyesi
DURSUN SEVİCİ Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici Teftiş Kurulu Başkanı
UMUT GÜMÜLCİNELİ Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1232452
BIST