***MEKMD* *MSA*** MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
11.03.2024 10:08
***MEKMD******MSA*** MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar
Adı-Soyadı Görevi
RIZA KAAN FERHATOĞLU Yönetim Kurulu Başkanı- Genel Koordinatör
VESİLE ŞARLIOĞLU Yönetim Kurulu Başkan Vekili- Genel Müdür
MERT YILMAZ Yönetim Kurulu Üyesi- Kas Birim Yöneticisi
İBRAHİM EMRE ÇORAK Yönetim Kurulu Üyesi
DURSUN SEVİCİ Genel Müdür Yardımcısı
METİN BAŞAK Finansman ve Hazine Müdürü
SERKAN KARAYALÇIN Kurumsal Finansman Müdürü
DİLEK AYDIN İnsan Kaynakları Müdürü
BETÜL ERGÜN Mali ve İdari İşler Müdürü
SALİH ER Başmüfettiş
VOLKAN ÇANKAYA Risk Yönetimi Müdürü
CÜNEYT ŞARE Takas Müdürü
BÜLENT GÖNEY Şubeler Koordinatörü
TUĞBA ERDOĞAN Operasyon Müdür Yardımcısı
METİN BİLİR Veznedar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1257328
BIST