***MEKMD* *MSA*** MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***MEKMD******MSA*** MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerSermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip ŞahıslarAdı-Soyadı GöreviRIZA KAAN FERHATOĞLU Yönetim Kurulu Başkanı- Genel KoordinatörVESİLE ŞARLIOĞLU Yönetim Kurulu Başkan Vekili- Genel MüdürMERT YILMAZ Yönetim Kurulu Üyesi- Kas Birim YöneticisiİBRAHİM EMRE ÇORAK Yönetim Kurulu ÜyesiDURSUN SEVİCİ Genel Müdür YardımcısıMETİN BAŞAK Finansman ve Hazine MüdürüSERKAN KARAYALÇIN Kurumsal Finansman MüdürüDİLEK AYDIN İnsan Kaynakları MüdürüBETÜL ERGÜN Mali ve İdari İşler MüdürüSALİH ER BaşmüfettişVOLKAN ÇANKAYA Risk Yönetimi MüdürüCÜNEYT ŞARE Takas MüdürüBÜLENT GÖNEY Şubeler KoordinatörüTUĞBA ERDOĞAN Operasyon Müdür YardımcısıMETİN BİLİR Veznedarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1257328BIST