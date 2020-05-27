***MEMSA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
27.05.2020 09:16
***MEMSA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )
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Türkçe
Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa Yönetim Kurulunun 20/05/2020 tarihli kararı uyarınca payları Pay Piyasası Yakın İzleme Pazarı'nda işlem gören ve işlem sırası yapılan Borsa duyurusu ile 27/04/2020 tarihinden itibaren, 2019 dönemi yıllık finansal raporlarını süresinde yayımlamaması nedeniyle geçici olarak işleme kapatılmış bulunan Mensa Sınai Ticari ve Mali Yatırımlar A.Ş. (Şirket) paylarının işlem sırası (MEMSA.E), Sermaye Piyasası Kurulunun II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" kapsamında Şirket'in tüm finansal raporları eksiksiz olarak yayımlanıncaya veya SPK tarafından Şirket'e ilave süre verilinceye kadar Pay Piyasası Yönergesinin 30. maddesi 5. fıkrası hükmü doğrultusunda kapalı kalmaya devam edecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846813
BIST
10:32104.653
En Yüksek
|Değişim
|: 1,58%
|| 1.628,40
|Açılış
|: 103.798
|
|Önceki Kapanış
|: 103.024
|
105.036
En Düşük
103.798
10:326,7597
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0344
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7779
En Düşük
6,6969
10:327,4095
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0187
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4297
En Düşük
7,3528
10:32372,29
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 3,67
|Açılış
|: 372,29
|
|Önceki Kapanış
|: 368,62
|
372,75
En Düşük
368,43
BIST En Aktif Hisseler
|YAPRK
|12,26
|7.449.507
|% 9,96
|
|ALCTL
|21,30
|9.629.581
|% 9,96
|
|PNSUT
|21,04
|35.035.457
|% 9,93
|
|AVOD
|3,77
|115.704.959
|% 9,91
|
|DESPC
|7,46
|3.567.297
|% 9,87
|
|EKIZ
|9,99
|309.790
|% -10,00
|
|RTALB
|28,02
|22.843.455
|% -9,96
|
|TKURU
|16,91
|28.493
|% -9,96
|
|GLRYH
|13,04
|6.946.041
|% -9,94
|
|TACTR
|5,85
|699.999
|% -9,86
|
|THYAO
|11,78
|304.981.144
|% 5,08
|
|GARAN
|7,60
|195.978.113
|% 0,80
|
|AVOD
|3,77
|115.704.959
|% 9,91
|
|TUPRS
|81,55
|93.595.738
|% 1,75
|
|ASELS
|29,62
|91.947.017
|% 1,16
|
|KRDMD
|2,54
|80.407.160
|% 3,25
|
|YKBNK
|2,22
|70.325.538
|% 1,37
|
|EKGYO
|1,41
|44.360.077
|% 3,68
|
|AVOD
|3,77
|115.704.959
|% 9,91
|
|THYAO
|11,78
|304.981.144
|% 5,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3030
|8,3446
|% 0,71
|
|Frank
|6,9692
|7,0112
|% 0,82
|
|Riyal
|1,7978
|1,8069
|% 1,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.708
|1.709
|-2,37
|
|Altın Gr.
|372
|372
|3,37
|
|Cumhuriyet
|2.406
|2.438
|7,20
|
|Tam
|2.476
|2.501
|7,50
|
|Yarım
|1.208
|1.223
|3,60
|
|Çeyrek
|604
|612
|2,40
|
|Gümüş.Ons
|17,03
|17,06
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,70
|3,71
|0,02
|
|B. Petrol
|35,43
|35,43
|-0,74
|