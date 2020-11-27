***MEMSA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
27.11.2020 18:18
***MEMSA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )
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Türkçe
Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Finansal raporlarını yayımlamadığından işlem sırası 27/04/2020 tarihinde geçici olarak işleme kapatılmış bulunan ve Pay Piyasası Yönergesi'nin 30/5. maddesi kapsamında (27/11/2020 tarihine kadar) işlem sırasının kapalı kalmaya devam etmesine karar verilen Mensa Sınai Ticari ve Mali Yatırımlar A.Ş.'nin (Şirket) bu süre içinde de finansal raporlarını yayımlamaması nedeniyle Pay Piyasası Yönergesi'nin 30/5. maddesi ile Kotasyon Yönergesi'nin (Yönerge) kottan çıkarma şartlarını düzenleyen 23/1-(a) maddesi, Şirketin faaliyetlerini devam ettiremeyecek seviyede finansal durumunun bozulmuş olması nedeniyle Yönerge'nin 23/1-(d) maddesi ve Borsaya ödemekle yükümlü olduğu kotasyon ücretlerini ödememesi nedeniyle Yönerge'nin 23/1-(e) maddesi kapsamında Şirket paylarının Borsa kotundan çıkarılmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890368
BIST
18:051.329
En Yüksek
|Değişim
|: -1,03%
|| -13,76
|Açılış
|: 1.348
|
|Önceki Kapanış
|: 1.342
|
1.352
En Düşük
1.325
18:057,8133
En Yüksek
|Değişim
|: -0,74%
|| -0,0584
|Açılış
|: 7,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9000
|
7,8884
En Düşük
7,7653
18:059,3532
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0348
|Açılış
|: 9,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3750
|
9,4121
En Düşük
9,2622
18:05448,72
En Yüksek
|Değişim
|: -2,04%
|| -9,33
|Açılış
|: 448,73
|
|Önceki Kapanış
|: 458,05
|
459,85
En Düşük
447,11
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EUYO
|4,95
|3.680.764
|% 10,00
|
|AKCNS
|15,18
|58.674.487
|% 10,00
|
|SEYKM
|18,70
|14.604.345
|% 10,00
|
|SAFKR
|13,87
|34.267.095
|% 9,99
|
|TKNSA
|11,03
|11.150.227
|% 9,97
|
|CASA
|87,70
|250.997
|% -9,96
|
|FRIGO
|26,98
|3.974.256
|% -9,95
|
|SNKRN
|4,77
|708.233
|% -9,83
|
|DOBUR
|22,10
|251.840
|% -9,80
|
|TSKB
|2,41
|712.192.111
|% -9,74
|
|GARAN
|9,18
|3.376.991.660
|% -1,71
|
|EKGYO
|2,17
|3.342.395.481
|% 4,33
|
|KRDMD
|5,16
|1.818.632.816
|% -0,39
|
|PETKM
|4,23
|1.723.670.615
|% 2,42
|
|TUPRS
|94,15
|1.353.198.716
|% 0,48
|
|EKGYO
|2,17
|3.342.395.481
|% 4,33
|
|PETKM
|4,23
|1.723.670.615
|% 2,42
|
|IHLGM
|1,30
|482.898.590
|% 2,36
|
|YKBNK
|2,99
|1.124.066.911
|% -2,61
|
|GARAN
|9,18
|3.376.991.660
|% -1,71
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8120
|7,8211
|% -0,64
|
|Euro
|9,3403
|9,3545
|% -0,36
|
|Sterlin
|10,3641
|10,4161
|% -1,10
|
|Frank
|8,6032
|8,6550
|% -0,50
|
|Riyal
|2,0779
|2,0883
|% -0,68
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|449
|449
|-9,36
|
|Cumhuriyet
|2.983
|3.028
|-74,00
|
|Tam
|2.971
|3.050
|-70,08
|
|Yarım
|1.436
|1.475
|-33,90
|
|Çeyrek
|720
|738
|-16,95
|
|Gümüş.Ons
|22,61
|22,64
|-0,70
|
|Gümüş Gr.
|5,68
|5,69
|-0,21
|
Seans Raporu
18:05
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17:59ODAS
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17:58XU030
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17:56MRGYO
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17:54ALCAR
Yüzde -5.71 oranında düşüşle 231.00 lira fiyatla işlem gören hissede 331, 581 adet işlem