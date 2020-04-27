***MEMSA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma
27.04.2020 09:35
***MEMSA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma )
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Türkçe
Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Şirket Unvanı
MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş.
Kapatma / Açma İşlemi
Kapatma (Suspension)
Sıra Kapatma Başlangıç Tarihi
27/04/2020
Sıra Açma Başlangıç Tarihi
Açıklamalar
MEMSA.E pay sırası ilgili şirketin finansal raporlarının son gönderim tarihi itibariyle Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) gönderilmemiş olması sebebiyle geçici olarak işleme kapatılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840216
BIST
11:23100.675
En Yüksek
|Değişim
|: 1,94%
|| 1.915,71
|Açılış
|: 100.086
|
|Önceki Kapanış
|: 98.759
|
100.744
En Düşük
100.086
11:236,9884
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0337
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9916
En Düşük
6,9491
11:237,5784
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0445
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5827
En Düşük
7,5263
11:23386,64
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,04
|Açılış
|: 386,64
|
|Önceki Kapanış
|: 386,68
|
387,10
En Düşük
383,39
BIST En Aktif Hisseler
|LKMNH
|7,04
|26.173.339
|% 10,00
|
|BANVT
|24,20
|18.729.577
|% 10,00
|
|RTALB
|16,83
|7.563.537
|% 10,00
|
|BAKAB
|9,57
|5.358.511
|% 10,00
|
|EGCYO
|0,55
|129.889
|% 10,00
|
|POLTK
|78,15
|26.884
|% -7,73
|
|FORMT
|3,30
|354.522
|% -7,04
|
|EUYO
|1,38
|7.028.902
|% -4,83
|
|YONGA
|10,02
|6.092
|% -4,57
|
|COSMO
|2,44
|4.880
|% -3,94
|
|GARAN
|8,30
|340.378.549
|% 2,22
|
|THYAO
|10,63
|287.474.823
|% 3,51
|
|ECILC
|5,00
|270.090.618
|% 3,73
|
|ASELS
|27,30
|263.149.798
|% 2,32
|
|GUSGR
|3,37
|207.612.766
|% 8,71
|
|GUSGR
|3,37
|207.612.766
|% 8,71
|
|ECILC
|5,00
|270.090.618
|% 3,73
|
|YKBNK
|2,08
|97.455.180
|% 3,48
|
|ODAS
|1,66
|74.733.161
|% 3,11
|
|GARAN
|8,30
|340.378.549
|% 2,22
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6658
|8,7092
|% 1,08
|
|Frank
|7,1599
|7,2031
|% 0,58
|
|Riyal
|1,8531
|1,8624
|% 0,49
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.719
|1.720
|-9,22
|
|Altın Gr.
|386
|386
|-0,23
|
|Cumhuriyet
|2.476
|2.533
|-3,90
|
|Tam
|2.541
|2.599
|-4,00
|
|Yarım
|1.238
|1.269
|-2,00
|
|Çeyrek
|621
|635
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|15,21
|15,24
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|0,02
|
|B. Petrol
|23,64
|23,64
|-1,17
|