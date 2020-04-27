***MEMSA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma









***MEMSA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma )İlgili Şirketler [MEMSA]İlgili Fonlar []TürkçePay İşlem Sırası Kapatma / AçmaYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiŞirket UnvanıMENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş.Kapatma / Açma İşlemiKapatma (Suspension)Sıra Kapatma Başlangıç Tarihi27/04/2020Sıra Açma Başlangıç TarihiAçıklamalarMEMSA.E pay sırası ilgili şirketin finansal raporlarının son gönderim tarihi itibariyle Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) gönderilmemiş olması sebebiyle geçici olarak işleme kapatılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840216BIST