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***MEMSA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma

27.04.2020 09:35
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***MEMSA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma )

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Türkçe
Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma

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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği

Şirket Unvanı
MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş.
Kapatma / Açma İşlemi
Kapatma (Suspension)
Sıra Kapatma Başlangıç Tarihi
27/04/2020
Sıra Açma Başlangıç Tarihi

Açıklamalar

MEMSA.E pay sırası ilgili şirketin finansal raporlarının son gönderim tarihi itibariyle Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) gönderilmemiş olması sebebiyle geçici olarak işleme kapatılmıştır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840216


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LKMNH 7,04 26.173.339 % 10,00  
BANVT 24,20 18.729.577 % 10,00  
RTALB 16,83 7.563.537 % 10,00  
BAKAB 9,57 5.358.511 % 10,00  
EGCYO 0,55 129.889 % 10,00  
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Frank 7,1599 7,2031 % 0,58  
Riyal 1,8531 1,8624 % 0,49  
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Tam 2.541 2.599 -4,00  
Yarım 1.238 1.269 -2,00  
Çeyrek 621 635 -1,00  
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