***MEMSA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
06.02.2020 09:13
***MEMSA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler MEMSA
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Halil Toktaş tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817289
BIST
10:34123.736
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 1.414,87
|Açılış
|: 122.712
|
|Önceki Kapanış
|: 122.321
|
123.845
En Düşük
122.712
10:345,9864
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0060
|Açılış
|: 5,9850
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9810
|
5,9882
En Düşük
5,9757
10:346,5921
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0138
|Açılış
|: 6,5860
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6030
|
6,5934
En Düşük
6,5779
10:34299,92
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,43
|Açılış
|: 299,92
|
|Önceki Kapanış
|: 299,49
|
300,02
En Düşük
298,68
BIST En Aktif Hisseler
|LINK
|27,58
|3.505.485
|% 12,11
|
|UZERB
|2,34
|11.679
|% 9,86
|
|ORMA
|6,15
|6.402
|% 9,82
|
|CEOEM
|8,23
|12.057.135
|% 8,58
|
|RYGYO
|9,06
|23.419.849
|% 7,86
|
|DOKTA
|64,05
|2.173.985
|% -14,94
|
|BALAT
|1,84
|19.375
|% -5,15
|
|EGCYH
|0,44
|40.673
|% -4,35
|
|KRGYO
|3,34
|6.389.933
|% -4,30
|
|PGSUS
|71,75
|168.103.165
|% -4,01
|
|THYAO
|14,80
|269.837.505
|% 1,30
|
|PGSUS
|71,75
|168.103.165
|% -4,01
|
|SASA
|9,39
|146.517.464
|% -0,74
|
|YKBNK
|3,09
|139.909.865
|% 3,00
|
|ISFIN
|4,61
|98.333.922
|% 2,22
|
|TEKTU
|1,77
|85.395.699
|% 4,73
|
|YKBNK
|3,09
|139.909.865
|% 3,00
|
|KRDMD
|2,96
|90.801.622
|% 2,07
|
|ZOREN
|1,75
|44.062.315
|% 2,34
|
|ODAS
|2,25
|53.552.970
|% 1,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7520
|7,7908
|% 0,07
|
|Frank
|6,1231
|6,1600
|% 0,08
|
|Riyal
|1,5904
|1,5984
|% 0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.558
|1.558
|1,12
|
|Altın Gr.
|300
|300
|0,41
|
|Cumhuriyet
|1.982
|2.012
|-5,00
|
|Tam
|1.976
|2.025
|-4,34
|
|Yarım
|955
|980
|-2,10
|
|Çeyrek
|479
|490
|-1,04
|
|Gümüş.Ons
|17,69
|17,73
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,41
|3,41
|0,02
|
|B. Petrol
|56,23
|56,23
|0,95
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