***MEMSA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
07.02.2020 14:41
***MEMSA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler MEMSA
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Mehmet Durak tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817595
BIST
15:57121.986
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -297,59
|Açılış
|: 122.476
|
|Önceki Kapanış
|: 122.284
|
122.812
En Düşük
121.740
15:575,9893
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0015
|Açılış
|: 5,9860
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9870
|
5,9908
En Düşük
5,9771
15:576,5708
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0078
|Açılış
|: 6,5590
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5830
|
6,5817
En Düşük
6,5576
15:57301,42
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,18
|Açılış
|: 301,42
|
|Önceki Kapanış
|: 301,60
|
302,33
En Düşük
300,62
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|7,63
|1.458.757
|% 19,97
|
|ARENA
|12,87
|35.780.751
|% 16,89
|
|AYCES
|11,59
|6.016.855
|% 14,98
|
|ISATR
|290.000,00
|290.000
|% 14,62
|
|LINK
|33,60
|29.315.043
|% 13,82
|
|DOKTA
|54,45
|72.463.096
|% -14,99
|
|NATEN
|17,21
|1.708.591
|% -9,94
|
|IZTAR
|3,04
|1.189.532
|% -9,25
|
|IHGZT
|4,31
|45.102
|% -6,30
|
|SUMAS
|10,70
|152.020
|% -4,80
|
|THYAO
|14,64
|668.281.468
|% -0,68
|
|GUSGR
|2,84
|463.398.816
|% 7,17
|
|KRDMD
|2,95
|348.801.735
|% 0,34
|
|YKBNK
|3,15
|263.784.440
|% 0,00
|
|SODA
|6,51
|247.781.374
|% 2,04
|
|IHLGM
|1,25
|229.262.820
|% 5,93
|
|GUSGR
|2,84
|463.398.816
|% 7,17
|
|KRDMD
|2,95
|348.801.735
|% 0,34
|
|ODAS
|2,26
|226.968.690
|% 0,44
|
|YKBNK
|3,15
|263.784.440
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7248
|7,7635
|% 0,10
|
|Frank
|6,1071
|6,1439
|% -0,18
|
|Riyal
|1,5912
|1,5992
|% -0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.566
|1.566
|0,03
|
|Altın Gr.
|302
|302
|-0,02
|
|Cumhuriyet
|1.998
|2.028
|5,00
|
|Tam
|1.989
|2.038
|3,25
|
|Yarım
|961
|986
|1,58
|
|Çeyrek
|482
|493
|0,79
|
|Gümüş.Ons
|17,71
|17,74
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,41
|3,42
|-0,02
|
|B. Petrol
|54,59
|54,59
|-0,34
|
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