***MEMSA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
11.02.2020 09:01
***MEMSA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Evet
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi 10.02.2020
İlgili Şirketler MEMSA
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Halil Toktaş tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin düzeltme açıklaması ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818334
BIST
10:08118.940
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 598,34
|Açılış
|: 119.505
|
|Önceki Kapanış
|: 118.342
|
119.513
En Düşük
118.938
10:086,0239
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0103
|Açılış
|: 6,0190
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0130
|
6,0267
En Düşük
6,0055
10:086,5768
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0092
|Açılış
|: 6,5790
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5850
|
6,5795
En Düşük
6,5549
10:08303,44
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,86
|Açılış
|: 303,44
|
|Önceki Kapanış
|: 304,30
|
304,38
En Düşük
302,96
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|10,44
|41.513.904
|% 14,10
|
|FORMT
|2,75
|85.663
|% 10,00
|
|SAYAS
|3,43
|1.387.628
|% 9,58
|
|EMNIS
|1,97
|11.820
|% 9,44
|
|TSPOR
|3,79
|67.412.746
|% 7,37
|
|LINK
|27,70
|169.753
|% -6,23
|
|KRSAN
|10,30
|25.709
|% -5,42
|
|NIBAS
|5,22
|26
|% -5,09
|
|EGCEY
|0,60
|23.428
|% -4,76
|
|SALIX
|6,10
|1.726
|% -4,69
|
|THYAO
|14,16
|106.621.381
|% 1,00
|
|TSPOR
|3,79
|67.412.746
|% 7,37
|
|ARDYZ
|10,44
|41.513.904
|% 14,10
|
|PETKM
|4,01
|36.936.958
|% 0,75
|
|ASELS
|24,30
|33.745.232
|% 0,75
|
|IHLGM
|1,29
|25.797.585
|% 4,03
|
|TSPOR
|3,79
|67.412.746
|% 7,37
|
|ODAS
|2,13
|32.384.754
|% 0,00
|
|IHLAS
|0,87
|8.443.510
|% 1,16
|
|PETKM
|4,01
|36.936.958
|% 0,75
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7533
|7,7922
|% 0,14
|
|Frank
|6,1319
|6,1688
|% 0,04
|
|Riyal
|1,6012
|1,6092
|% 0,16
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.566
|1.567
|-7,15
|
|Altın Gr.
|303
|303
|-0,85
|
|Cumhuriyet
|2.017
|2.048
|7,00
|
|Tam
|2.007
|2.057
|6,95
|
|Yarım
|970
|995
|3,37
|
|Çeyrek
|487
|498
|1,68
|
|Gümüş.Ons
|17,76
|17,80
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,45
|0,00
|
|B. Petrol
|54,12
|54,12
|0,85
|