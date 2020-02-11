***MEMSA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
11.02.2020 12:22
***MEMSA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
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Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Emin Daşkesen tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818376
BIST
14:36118.099
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -242,18
|Açılış
|: 119.505
|
|Önceki Kapanış
|: 118.342
|
119.513
En Düşük
117.451
14:366,0444
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0308
|Açılış
|: 6,0460
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0190
|
6,0505
En Düşük
6,0055
14:366,5993
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0317
|Açılış
|: 6,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5790
|
6,6071
En Düşük
6,5549
14:36305,04
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,73
|Açılış
|: 305,00
|
|Önceki Kapanış
|: 304,30
|
305,36
En Düşük
302,96
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|10,98
|255.748.772
|% 20,00
|
|RALYH
|7,83
|40.854
|% 14,98
|
|SAYAS
|3,59
|6.021.573
|% 14,70
|
|BOSSA
|10,87
|31.930.150
|% 12,76
|
|TRCAS
|4,10
|406.890.501
|% 12,33
|
|RYSAS
|9,65
|6.706.173
|% -12,27
|
|ARMDA
|23,02
|189.299
|% -10,29
|
|EGCYH
|0,36
|311.039
|% -10,00
|
|KRSAN
|9,81
|54.546
|% -9,92
|
|EGCEY
|0,57
|193.859
|% -9,52
|
|THYAO
|14,06
|1.006.825.524
|% 0,29
|
|GARAN
|11,60
|430.143.630
|% -1,53
|
|TRCAS
|4,10
|406.890.501
|% 12,33
|
|YKBNK
|2,98
|405.494.129
|% -4,79
|
|TSPOR
|3,67
|359.057.944
|% 3,97
|
|ODAS
|2,12
|319.961.438
|% -0,47
|
|IHLGM
|1,28
|172.039.362
|% 3,23
|
|YKBNK
|2,98
|405.494.129
|% -4,79
|
|GSRAY
|2,25
|295.558.775
|% 2,27
|
|EKGYO
|1,61
|181.679.576
|% -1,23
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7927
|7,8318
|% 0,65
|
|Frank
|6,1576
|6,1947
|% 0,46
|
|Riyal
|1,6071
|1,6152
|% 0,54
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.569
|1.569
|-4,90
|
|Altın Gr.
|305
|305
|0,79
|
|Cumhuriyet
|2.016
|2.046
|-2,00
|
|Tam
|2.011
|2.061
|3,82
|
|Yarım
|972
|997
|1,84
|
|Çeyrek
|487
|499
|0,93
|
|Gümüş.Ons
|17,70
|17,75
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,45
|0,01
|
|B. Petrol
|54,34
|54,34
|1,07
|