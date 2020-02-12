***MEMSA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
12.02.2020 08:59
***MEMSA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler MEMSA
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Halil Toktaş tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818520
BIST
10:22119.593
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -204,52
|Açılış
|: 119.940
|
|Önceki Kapanış
|: 119.798
|
120.037
En Düşük
119.544
10:226,0166
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0002
|Açılış
|: 6,0240
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0190
|
6,0320
En Düşük
6,0002
10:226,5676
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0049
|Açılış
|: 6,5750
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5790
|
6,5833
En Düşük
6,5491
10:22302,15
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -1,32
|Açılış
|: 302,15
|
|Önceki Kapanış
|: 303,47
|
303,80
En Düşük
301,79
BIST En Aktif Hisseler
|QNBFB
|59,00
|600.620
|% 14,01
|
|ARDYZ
|12,40
|37.932.568
|% 12,93
|
|ESCOM
|3,87
|3.202.179
|% 10,57
|
|SAYAS
|3,96
|4.770.202
|% 10,31
|
|EMNIS
|2,17
|5.447
|% 9,60
|
|OSMEN
|6,68
|1.937
|% -9,97
|
|UFUK
|4,41
|56.153
|% -9,82
|
|RALYH
|7,20
|7.877
|% -7,10
|
|LINK
|27,70
|129.647
|% -3,55
|
|ERSU
|3,90
|1.012.372
|% -3,47
|
|ASELS
|26,20
|501.527.264
|% 5,82
|
|THYAO
|14,32
|189.223.245
|% 0,14
|
|IHLGM
|1,30
|64.269.909
|% -2,99
|
|HALKB
|6,99
|50.355.300
|% 0,72
|
|TRCAS
|4,20
|43.713.832
|% 1,94
|
|IHLGM
|1,30
|64.269.909
|% -2,99
|
|EKGYO
|1,64
|41.237.254
|% -0,61
|
|ASELS
|26,20
|501.527.264
|% 5,82
|
|CEMAS
|1,22
|17.637.979
|% 0,00
|
|THYAO
|14,32
|189.223.245
|% 0,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7622
|7,8012
|% -0,15
|
|Frank
|6,1305
|6,1674
|% -0,22
|
|Riyal
|1,5974
|1,6054
|% -0,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.564
|1.565
|-4,11
|
|Altın Gr.
|302
|302
|-1,16
|
|Cumhuriyet
|2.016
|2.046
|-2,00
|
|Tam
|2.007
|2.057
|0,07
|
|Yarım
|970
|995
|0,03
|
|Çeyrek
|487
|498
|0,02
|
|Gümüş.Ons
|17,54
|17,58
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,40
|-0,02
|
|B. Petrol
|55,16
|55,16
|1,15
|