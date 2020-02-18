***MEMSA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
18.02.2020 09:09
***MEMSA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler MEMSA
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Halil Toktaş tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819798
BIST
11:40119.761
En Yüksek
|Değişim
|: -0,85%
|| -1.031,00
|Açılış
|: 120.451
|
|Önceki Kapanış
|: 120.792
|
120.451
En Düşük
119.528
11:406,0695
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0237
|Açılış
|: 6,0670
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0490
|
6,0703
En Düşük
6,0411
11:406,5709
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0197
|Açılış
|: 6,5690
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5550
|
6,5770
En Düşük
6,5466
11:40309,85
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 2,50
|Açılış
|: 309,89
|
|Önceki Kapanış
|: 307,35
|
310,14
En Düşük
307,15
BIST En Aktif Hisseler
|YKGYO
|4,34
|79.129.147
|% 19,89
|
|BOSSA
|11,91
|24.166.475
|% 12,36
|
|MTRYO
|6,78
|907
|% 11,51
|
|TSPOR
|6,18
|246.192.398
|% 10,55
|
|OSMEN
|8,80
|17.107
|% 10,00
|
|GYHOL
|25,04
|201.597
|% -14,83
|
|RYSAS
|8,40
|857.573
|% -10,16
|
|ARDYZ
|14,26
|12.137.731
|% -9,80
|
|EGCYO
|0,37
|5.359
|% -9,76
|
|NATEN
|19,00
|1.109.752
|% -9,70
|
|GSRAY
|3,55
|808.812.314
|% 2,90
|
|ASELS
|29,40
|654.434.141
|% 1,59
|
|THYAO
|15,07
|593.280.016
|% -1,44
|
|ODAS
|2,32
|293.283.344
|% -1,69
|
|TSPOR
|6,18
|246.192.398
|% 10,55
|
|GSRAY
|3,55
|808.812.314
|% 2,90
|
|ODAS
|2,32
|293.283.344
|% -1,69
|
|EKGYO
|1,64
|127.930.738
|% -1,20
|
|IHLGM
|1,34
|75.464.680
|% -2,90
|
|IHLAS
|0,89
|48.699.628
|% -2,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8512
|7,8906
|% 0,19
|
|Frank
|6,1622
|6,1993
|% 0,40
|
|Riyal
|1,6130
|1,6211
|% 0,38
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.588
|1.588
|7,21
|
|Altın Gr.
|310
|310
|2,57
|
|Cumhuriyet
|2.038
|2.068
|3,00
|
|Tam
|2.029
|2.080
|-1,11
|
|Yarım
|981
|1.006
|-0,53
|
|Çeyrek
|492
|503
|-0,27
|
|Gümüş.Ons
|17,86
|17,90
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|3,48
|3,49
|0,03
|
|B. Petrol
|56,80
|56,80
|-0,87
|