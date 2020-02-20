***MEMSA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
20.02.2020 09:02
***MEMSA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler MEMSA
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Halil Toktaş tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820224
BIST
10:43119.192
En Yüksek
|Değişim
|: -0,00%
|| -4,50
|Açılış
|: 119.289
|
|Önceki Kapanış
|: 119.196
|
119.350
En Düşük
118.706
10:436,0905
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0060
|Açılış
|: 6,0790
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0720
|
6,1018
En Düşük
6,0811
10:436,5741
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0036
|Açılış
|: 6,5630
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5560
|
6,5913
En Düşük
6,5663
10:43314,60
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,86
|Açılış
|: 314,60
|
|Önceki Kapanış
|: 315,46
|
316,04
En Düşük
314,06
BIST En Aktif Hisseler
|TSPOR
|9,02
|184.729.203
|% 15,94
|
|BJKAS
|4,06
|297.850.633
|% 15,34
|
|FENER
|22,18
|216.467.538
|% 14,09
|
|GSRAY
|4,31
|262.070.902
|% 10,51
|
|UZERB
|2,20
|21.501
|% 10,00
|
|VKING
|2,83
|444.781
|% -13,98
|
|VERTU
|5,82
|12.821.668
|% -11,82
|
|BURVA
|15,00
|10.500
|% -10,18
|
|EPLAS
|13,60
|54.400
|% -9,93
|
|MZHLD
|13,33
|67.650
|% -9,93
|
|BJKAS
|4,06
|297.850.633
|% 15,34
|
|ASELS
|29,94
|271.217.353
|% 0,54
|
|GSRAY
|4,31
|262.070.902
|% 10,51
|
|FENER
|22,18
|216.467.538
|% 14,09
|
|THYAO
|14,84
|214.250.894
|% -0,40
|
|BJKAS
|4,06
|297.850.633
|% 15,34
|
|CEMAS
|1,35
|89.765.041
|% 2,27
|
|GSRAY
|4,31
|262.070.902
|% 10,51
|
|ODAS
|2,20
|77.532.598
|% -1,35
|
|IHLGM
|1,29
|45.222.693
|% -0,77
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8293
|7,8685
|% -0,13
|
|Frank
|6,1636
|6,2007
|% 0,05
|
|Riyal
|1,6188
|1,6269
|% 0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.607
|1.607
|-5,89
|
|Altın Gr.
|315
|315
|-0,85
|
|Cumhuriyet
|2.078
|2.110
|19,00
|
|Tam
|2.068
|2.120
|18,94
|
|Yarım
|999
|1.025
|9,16
|
|Çeyrek
|501
|513
|4,58
|
|Gümüş.Ons
|18,29
|18,33
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|3,58
|3,59
|-0,02
|
|B. Petrol
|59,23
|59,23
|0,11
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