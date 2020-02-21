***MEMSA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
21.02.2020 17:00
***MEMSA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler MEMSA
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Halil Toktaş tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820872
BIST
17:49116.727
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 1.085,10
|Açılış
|: 115.089
|
|Önceki Kapanış
|: 115.642
|
117.415
En Düşük
114.453
17:496,1145
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0134
|Açılış
|: 6,1220
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0990
|
6,1263
En Düşük
6,0869
17:496,6350
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,0489
|Açılış
|: 6,6170
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5950
|
6,6350
En Düşük
6,5655
17:49323,70
En Yüksek
|Değişim
|: 1,88%
|| 5,98
|Açılış
|: 323,70
|
|Önceki Kapanış
|: 317,72
|
323,91
En Düşük
317,10
BIST En Aktif Hisseler
|HUBVC
|33,88
|110.452.309
|% 19,97
|
|RYGYO
|9,78
|103.313.612
|% 18,12
|
|ESCOM
|3,11
|9.381.528
|% 14,34
|
|RHEAG
|1,98
|5.624.010
|% 13,79
|
|SAYAS
|3,66
|7.189.293
|% 13,66
|
|MIPAZ
|3,07
|165.034.881
|% -13,76
|
|EMNIS
|1,97
|50.803
|% -8,80
|
|HATEK
|8,52
|14.339.305
|% -8,09
|
|RALYH
|7,50
|8.275
|% -6,25
|
|TSPOR
|5,86
|95.548.799
|% -5,94
|
|THYAO
|14,44
|1.758.882.844
|% 0,49
|
|ASELS
|28,88
|1.286.159.824
|% 1,83
|
|KOZAA
|12,46
|745.252.551
|% 10,85
|
|IPEKE
|9,78
|693.144.289
|% 6,19
|
|KRDMD
|2,79
|541.920.026
|% 2,95
|
|EKGYO
|1,54
|366.553.247
|% 0,65
|
|ODAS
|2,12
|426.680.081
|% 3,41
|
|KRDMD
|2,79
|541.920.026
|% 2,95
|
|ALBRK
|1,53
|236.461.045
|% -0,65
|
|IHLGM
|1,24
|180.502.703
|% 5,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8980
|7,9376
|% 0,79
|
|Frank
|6,2215
|6,2590
|% 0,74
|
|Riyal
|1,6266
|1,6347
|% 0,30
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.645
|1.645
|25,02
|
|Altın Gr.
|323
|323
|5,42
|
|Cumhuriyet
|2.141
|2.173
|43,00
|
|Tam
|2.131
|2.184
|44,26
|
|Yarım
|1.030
|1.057
|21,41
|
|Çeyrek
|517
|528
|10,71
|
|Gümüş.Ons
|18,54
|18,58
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|3,64
|3,65
|0,04
|
|B. Petrol
|57,77
|57,77
|-1,54
|