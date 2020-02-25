***MEMSA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
25.02.2020 13:00
***MEMSA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler MEMSA
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Halil Toktaş tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821419
BIST
15:34115.083
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 294,10
|Açılış
|: 115.626
|
|Önceki Kapanış
|: 114.789
|
115.992
En Düşük
113.850
15:346,1441
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0304
|Açılış
|: 6,1370
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1590
|
6,1580
En Düşük
6,0709
15:346,6590
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0215
|Açılış
|: 6,6460
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6670
|
6,6813
En Düşük
6,5938
15:34325,38
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,79
|Açılış
|: 325,38
|
|Önceki Kapanış
|: 326,17
|
327,88
En Düşük
319,39
BIST En Aktif Hisseler
|HATEK
|10,09
|36.420.902
|% 19,55
|
|OYAYO
|2,56
|35.867.345
|% 14,80
|
|MIPAZ
|3,33
|186.434.580
|% 13,27
|
|ALGYO
|16,52
|152.767.003
|% 12,23
|
|GSRAY
|4,04
|131.382.186
|% 12,22
|
|BMELK
|1,26
|8.815
|% -10,00
|
|YBTAS
|5.091,10
|811.713
|% -10,00
|
|GYHOL
|24,00
|805.491
|% -6,61
|
|JANTS
|60,55
|8.215.329
|% -6,56
|
|TURGG
|49,60
|4.312.106
|% -6,24
|
|THYAO
|13,76
|2.591.495.714
|% -0,72
|
|ASELS
|29,28
|1.134.705.924
|% 2,31
|
|KRDMD
|2,84
|545.264.051
|% 0,35
|
|ODAS
|2,22
|378.395.678
|% 1,83
|
|KOZAA
|12,73
|294.902.260
|% 0,16
|
|KRDMD
|2,84
|545.264.051
|% 0,35
|
|THYAO
|13,76
|2.591.495.714
|% -0,72
|
|ODAS
|2,22
|378.395.678
|% 1,83
|
|CEMAS
|1,30
|150.186.373
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,25
|122.979.994
|% 0,81
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9330
|7,9728
|% 0,67
|
|Frank
|6,2438
|6,2814
|% 0,34
|
|Riyal
|1,6305
|1,6387
|% 0,33
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.649
|1.649
|-10,37
|
|Altın Gr.
|325
|325
|-0,98
|
|Cumhuriyet
|2.159
|2.192
|-43,00
|
|Tam
|2.145
|2.199
|-54,62
|
|Yarım
|1.037
|1.064
|-26,43
|
|Çeyrek
|520
|532
|-13,21
|
|Gümüş.Ons
|18,37
|18,42
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|3,62
|3,63
|-0,04
|
|B. Petrol
|55,56
|55,56
|-0,21
|