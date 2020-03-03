***MEMSA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
03.03.2020 15:19
***MEMSA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler MEMSA
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Mehmet Durak tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823915
BIST
15:50109.786
En Yüksek
|Değişim
|: 2,31%
|| 2.475,87
|Açılış
|: 108.998
|
|Önceki Kapanış
|: 107.310
|
110.582
En Düşük
108.881
15:506,1740
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0138
|Açılış
|: 6,1810
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2260
|
6,2226
En Düşük
6,1583
15:506,8679
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0078
|Açılış
|: 6,8680
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9120
|
6,9243
En Düşük
6,8459
15:50318,30
En Yüksek
|Değişim
|: 1,37%
|| 4,30
|Açılış
|: 318,58
|
|Önceki Kapanış
|: 314,00
|
319,94
En Düşük
313,89
BIST En Aktif Hisseler
|DYOBY
|5,62
|34.086.423
|% 19,83
|
|SONME
|6,11
|5.413.258
|% 14,85
|
|SNPAM
|6,04
|2.039.252
|% 14,83
|
|OYAYO
|5,12
|6.490.532
|% 14,80
|
|TKNSA
|7,67
|81.925.346
|% 13,97
|
|NIBAS
|6,40
|12.495
|% -7,25
|
|SAMAT
|2,36
|8.415.776
|% -6,35
|
|MEMSA
|0,34
|288.621
|% -5,56
|
|YONGA
|9,15
|70.696
|% -4,69
|
|GYHOL
|21,94
|10.398.228
|% -4,44
|
|ASELS
|29,68
|1.017.425.707
|% 5,10
|
|THYAO
|12,09
|840.631.470
|% 2,46
|
|GARAN
|9,97
|484.532.143
|% 4,18
|
|KARSN
|1,89
|308.879.529
|% -4,06
|
|YKBNK
|2,52
|273.964.396
|% 5,44
|
|KARSN
|1,89
|308.879.529
|% -4,06
|
|IHLGM
|1,36
|187.534.767
|% 6,25
|
|IHYAY
|1,16
|139.444.144
|% 8,41
|
|YKBNK
|2,52
|273.964.396
|% 5,44
|
|ODAS
|2,10
|192.083.005
|% 2,44
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8696
|7,9091
|% 0,37
|
|Frank
|6,4244
|6,4631
|% 0,57
|
|Riyal
|1,6408
|1,6490
|% 0,21
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.603
|1.603
|17,35
|
|Altın Gr.
|318
|318
|3,95
|
|Cumhuriyet
|2.115
|2.147
|1,00
|
|Tam
|2.099
|2.152
|-5,50
|
|Yarım
|1.015
|1.041
|-2,67
|
|Çeyrek
|509
|520
|-1,33
|
|Gümüş.Ons
|16,83
|16,87
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|3,34
|3,34
|0,04
|
|B. Petrol
|53,08
|53,08
|1,18
|
Seans Raporu
daha fazla
-
16:00ARENA
Yüzde 9.29 oranında artışla 11.76 lira fiyatla işlem gören hissede 892, 532 adet işlem
-
15:59IHLGM
Yüzde 6.25 oranında artışla 1.36 lira fiyatla işlem gören hissede 137, 935, 522 adet işlem
-
15:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 3342, 47 artarak (% 2.62 ) 130, 913
-
15:58XU100
Endeks 109, 911 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 42 üstünde . İşlem hacmi 6, 588.00 milyon TL de
-
15:56AVGYO
Yüzde 11.05 oranında artışla 2.01 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 431, 930 adet işlem