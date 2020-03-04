***MEMSA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
04.03.2020 09:07
***MEMSA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler MEMSA
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Halil Toktaş tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824101
BIST
18:05111.207
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 108.998
|
|Önceki Kapanış
|: 111.207
|
111.207
En Düşük
108.881
18:056,1406
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0370
|Açılış
|: 6,1470
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2260
|
6,1430
En Düşük
6,0934
18:056,8460
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0201
|Açılış
|: 6,8270
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9120
|
6,8556
En Düşük
6,8098
18:05324,31
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 3,43
|Açılış
|: 324,31
|
|Önceki Kapanış
|: 320,88
|
324,66
En Düşük
320,76
BIST En Aktif Hisseler
|ISFIN
|3,39
|85.754.383
|% 0,00
|
|KCHOL
|18,20
|62.595.560
|% 0,00
|
|GARAN
|10,19
|660.204.564
|% 0,00
|
|KOZAA
|11,92
|126.673.559
|% 0,00
|
|AKBNK
|7,23
|270.943.276
|% 0,00
|
|ISFIN
|3,39
|85.754.383
|% 0,00
|
|KCHOL
|18,20
|62.595.560
|% 0,00
|
|GARAN
|10,19
|660.204.564
|% 0,00
|
|KOZAA
|11,92
|126.673.559
|% 0,00
|
|AKBNK
|7,23
|270.943.276
|% 0,00
|
|ASELS
|30,48
|1.565.723.915
|% 0,00
|
|THYAO
|12,22
|1.205.977.083
|% 0,00
|
|GARAN
|10,19
|660.204.564
|% 0,00
|
|ODAS
|2,18
|434.832.005
|% 0,00
|
|HALKB
|6,49
|421.230.417
|% 0,00
|
|ODAS
|2,18
|434.832.005
|% 0,00
|
|KARSN
|1,90
|376.240.027
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,38
|256.167.952
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,56
|384.743.450
|% 0,00
|
|IHYAY
|1,15
|172.761.956
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8413
|7,8806
|% 0,63
|
|Frank
|6,3866
|6,4251
|% 0,41
|
|Riyal
|1,6315
|1,6397
|% 0,60
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.642
|1.642
|6,24
|
|Altın Gr.
|324
|324
|3,42
|
|Cumhuriyet
|2.101
|2.133
|-13,00
|
|Tam
|2.091
|2.143
|-14,01
|
|Yarım
|1.011
|1.037
|-6,78
|
|Çeyrek
|507
|518
|-3,38
|
|Gümüş.Ons
|17,20
|17,24
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,41
|0,04
|
|B. Petrol
|52,58
|52,58
|0,72
|
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