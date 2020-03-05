***MEMSA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
05.03.2020 10:32
***MEMSA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler MEMSA
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Mehmet Durak Tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824489
BIST
14:42112.695
En Yüksek
|Değişim
|: 1,72%
|| 1.909,70
|Açılış
|: 112.505
|
|Önceki Kapanış
|: 110.785
|
113.107
En Düşük
112.286
14:426,0847
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0066
|Açılış
|: 6,0810
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0980
|
6,1077
En Düşük
6,0635
14:426,8084
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0389
|Açılış
|: 6,7810
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7680
|
6,8233
En Düşük
6,7574
14:42322,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 1,94
|Açılış
|: 322,14
|
|Önceki Kapanış
|: 320,19
|
323,33
En Düşük
319,28
BIST En Aktif Hisseler
|OYAYO
|6,76
|3.094.356
|% 14,97
|
|BRKSN
|3,08
|5.960.220
|% 14,93
|
|AGHOL
|18,28
|57.903.320
|% 10,72
|
|DGATE
|9,12
|79.448.415
|% 9,88
|
|EMNIS
|2,46
|54.428
|% 9,82
|
|KSTUR
|27,54
|24.841
|% -10,00
|
|IDEAS
|2,79
|50.887
|% -10,00
|
|YKGYO
|3,07
|49.151.137
|% -7,81
|
|YBTAS
|4.130,00
|44.228
|% -6,24
|
|OZBAL
|1,95
|20.592.246
|% -5,80
|
|ASELS
|30,44
|501.594.344
|% 2,22
|
|THYAO
|11,91
|457.109.874
|% 1,36
|
|GARAN
|10,55
|307.323.207
|% 1,83
|
|ODAS
|2,17
|214.276.603
|% 3,33
|
|YKBNK
|2,59
|203.457.970
|% 1,17
|
|ODAS
|2,17
|214.276.603
|% 3,33
|
|KARSN
|1,94
|166.892.936
|% 0,52
|
|YKBNK
|2,59
|203.457.970
|% 1,17
|
|IHLGM
|1,36
|57.987.885
|% 3,03
|
|KRDMD
|2,76
|111.634.796
|% 1,85
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8219
|7,8611
|% 0,32
|
|Frank
|6,3545
|6,3927
|% 0,43
|
|Riyal
|1,6147
|1,6228
|% -0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.648
|1.648
|9,51
|
|Altın Gr.
|322
|322
|1,71
|
|Cumhuriyet
|2.134
|2.167
|4,00
|
|Tam
|2.123
|2.176
|1,43
|
|Yarım
|1.026
|1.052
|0,70
|
|Çeyrek
|515
|526
|0,34
|
|Gümüş.Ons
|17,21
|17,23
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,36
|3,37
|-0,00
|
|B. Petrol
|51,24
|51,24
|0,11
|
Seans Raporu
daha fazla
-
14:53QNBFB
Yüzde 7.30 oranında artışla 50.00 lira fiyatla işlem gören hissede 24, 137 adet işlem
-
14:50XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1900, 95 artarak (% 1.82 ) 106, 534
-
14:50
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EMKEL, YUNSA, ATLAS, EMNIS, KRSTL
-
14:50
Tabandan işlem gören hisse senetleri : KSTUR, IDEAS
-
14:50
AGHOL, ISATR, HALKS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında