***MEMSA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
06.03.2020 12:59
***MEMSA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler MEMSA
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Mehmet Durak tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824870
BIST
15:52109.300
En Yüksek
|Değişim
|: -2,25%
|| -2.515,45
|Açılış
|: 111.654
|
|Önceki Kapanış
|: 111.815
|
112.345
En Düşük
108.775
15:526,1001
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0135
|Açılış
|: 6,0920
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1000
|
6,1287
En Düşük
6,0727
15:526,9115
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,0424
|Açılış
|: 6,8720
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8160
|
6,9150
En Düşük
6,8333
15:52331,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 2,16
|Açılış
|: 330,85
|
|Önceki Kapanış
|: 329,00
|
331,18
En Düşük
326,14
BIST En Aktif Hisseler
|OYAYO
|7,77
|5.561.999
|% 14,94
|
|BRKSN
|3,54
|6.433.236
|% 14,94
|
|UTPYA
|5,53
|16.397.626
|% 14,02
|
|VAKKO
|6,09
|132.621.607
|% 10,13
|
|BURCE
|8,18
|24.369.253
|% 7,21
|
|MERIT
|17,76
|4.722
|% -9,71
|
|OSMEN
|6,05
|7.564
|% -9,70
|
|GARFA
|4,76
|13.578.681
|% -8,29
|
|DARDL
|5,00
|320.418
|% -8,26
|
|BALAT
|2,67
|257.777
|% -8,25
|
|THYAO
|11,22
|898.105.059
|% -4,18
|
|ASELS
|29,58
|559.859.984
|% -2,31
|
|EREGL
|8,90
|357.390.154
|% 1,71
|
|GARAN
|9,98
|330.000.648
|% -3,11
|
|YKBNK
|2,43
|256.472.794
|% -3,95
|
|YKBNK
|2,43
|256.472.794
|% -3,95
|
|ODAS
|2,09
|209.900.822
|% -2,34
|
|KARSN
|1,86
|166.086.639
|% -2,62
|
|EKGYO
|1,44
|122.915.885
|% -2,04
|
|THYAO
|11,22
|898.105.059
|% -4,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9017
|7,9414
|% 0,01
|
|Frank
|6,4892
|6,5283
|% 0,82
|
|Riyal
|1,6212
|1,6293
|% -0,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.686
|1.687
|13,07
|
|Altın Gr.
|331
|331
|1,85
|
|Cumhuriyet
|2.182
|2.215
|29,00
|
|Tam
|2.178
|2.232
|34,36
|
|Yarım
|1.053
|1.080
|16,62
|
|Çeyrek
|528
|540
|8,32
|
|Gümüş.Ons
|17,45
|17,47
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,44
|0,00
|
|B. Petrol
|47,44
|47,44
|-2,55
|