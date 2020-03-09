***MEMSA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
09.03.2020 10:53
***MEMSA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler MEMSA
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Bülent Us tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825299
BIST
10:56105.599
En Yüksek
|Değişim
|: -3,65%
|| -4.001,31
|Açılış
|: 106.540
|
|Önceki Kapanış
|: 109.601
|
106.585
En Düşük
104.910
10:566,1316
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,0440
|Açılış
|: 6,0790
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0880
|
6,2064
En Düşük
6,0950
10:567,0047
En Yüksek
|Değişim
|: 1,75%
|| 0,1204
|Açılış
|: 6,8480
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8900
|
7,1073
En Düşük
6,9145
10:56330,58
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 2,86
|Açılış
|: 330,67
|
|Önceki Kapanış
|: 327,72
|
339,68
En Düşük
328,05
BIST En Aktif Hisseler
|INFO
|8,90
|2.670
|% 12,52
|
|DEVA
|10,34
|63.429.466
|% 7,37
|
|NIBAS
|6,70
|1.675
|% 4,69
|
|BRKSN
|3,66
|16.525.123
|% 3,39
|
|RALYH
|9,00
|18
|% 2,86
|
|OYAYO
|6,61
|5.320.777
|% -14,93
|
|ARSAN
|4,45
|3.147.391
|% -10,64
|
|TACTR
|2,36
|4.720
|% -9,23
|
|TGSAS
|4,94
|1.135.890
|% -8,69
|
|EGCYO
|0,33
|1.755
|% -8,33
|
|THYAO
|10,64
|275.595.492
|% -4,49
|
|ASELS
|28,58
|204.124.442
|% -4,22
|
|GARAN
|9,57
|100.282.403
|% -4,59
|
|PETKM
|3,44
|80.096.349
|% -2,82
|
|TUPRS
|91,75
|74.304.523
|% -3,17
|
|IHLGM
|1,33
|68.996.305
|% 2,31
|
|ODAS
|2,00
|71.582.926
|% -3,38
|
|EKGYO
|1,39
|43.323.471
|% -3,47
|
|YKBNK
|2,31
|71.544.022
|% -4,94
|
|KARSN
|1,81
|51.581.556
|% -2,16
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,0605
|8,1009
|% 1,90
|
|Frank
|6,5995
|6,6393
|% 2,19
|
|Riyal
|1,6291
|1,6373
|% 0,71
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.678
|1.679
|4,10
|
|Altın Gr.
|332
|333
|4,82
|
|Cumhuriyet
|2.168
|2.201
|-13,00
|
|Tam
|2.157
|2.210
|12,25
|
|Yarım
|1.042
|1.069
|5,92
|
|Çeyrek
|523
|535
|2,97
|
|Gümüş.Ons
|16,77
|16,80
|-0,55
|
|Gümüş Gr.
|3,34
|3,34
|-0,05
|
|B. Petrol
|33,88
|33,88
|-11,39
|