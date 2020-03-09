***MEMSA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
09.03.2020 15:22
***MEMSA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler MEMSA
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Mehmet Durak tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825414
BIST
15:44104.162
En Yüksek
|Değişim
|: -4,96%
|| -5.438,53
|Açılış
|: 106.540
|
|Önceki Kapanış
|: 109.601
|
106.585
En Düşük
104.046
15:446,1100
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0224
|Açılış
|: 6,1150
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0790
|
6,2064
En Düşük
6,0915
15:446,9890
En Yüksek
|Değişim
|: 1,52%
|| 0,1047
|Açılış
|: 6,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8480
|
7,1073
En Düşük
6,9145
15:44329,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 1,79
|Açılış
|: 329,51
|
|Önceki Kapanış
|: 327,72
|
339,68
En Düşük
325,99
BIST En Aktif Hisseler
|BRKSN
|4,07
|63.774.561
|% 14,97
|
|INFO
|8,90
|9.950
|% 12,52
|
|ARMDA
|24,08
|9.979.550
|% 7,98
|
|NIBAS
|6,62
|7.726
|% 3,44
|
|RALYH
|9,00
|18
|% 2,86
|
|AYCES
|8,49
|884.163
|% -14,93
|
|OYAYO
|6,61
|6.558.850
|% -14,93
|
|UTPYA
|4,34
|5.056.278
|% -13,72
|
|ARSAN
|4,31
|13.789.163
|% -13,45
|
|VAKKO
|5,22
|45.659.577
|% -13,43
|
|THYAO
|10,66
|678.340.416
|% -4,31
|
|ASELS
|28,24
|471.546.884
|% -5,36
|
|GARAN
|9,50
|252.464.104
|% -5,28
|
|TUPRS
|93,15
|199.394.333
|% -1,69
|
|YKBNK
|2,30
|180.485.065
|% -5,35
|
|IHLGM
|1,28
|118.774.326
|% -1,54
|
|YKBNK
|2,30
|180.485.065
|% -5,35
|
|ODAS
|1,94
|136.665.835
|% -6,28
|
|THYAO
|10,66
|678.340.416
|% -4,31
|
|KARSN
|1,75
|113.252.198
|% -5,41
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9885
|8,0286
|% 0,99
|
|Frank
|6,5584
|6,5979
|% 1,55
|
|Riyal
|1,6239
|1,6320
|% 0,39
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|330
|330
|2,14
|
|Cumhuriyet
|2.188
|2.221
|20,00
|
|Tam
|2.172
|2.226
|16,42
|
|Yarım
|1.050
|1.077
|7,94
|
|Çeyrek
|527
|538
|3,97
|
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