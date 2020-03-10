***MEMSA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
10.03.2020 09:04
***MEMSA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler MEMSA
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Halil Toktaş tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825925
BIST
18:05103.524
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 103.524
|
0
En Düşük
0
18:056,1512
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0044
|Açılış
|: 6,1270
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0790
|
6,1602
En Düşük
6,1289
18:056,9818
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -0,0480
|Açılış
|: 6,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8480
|
7,0586
En Düşük
6,9561
18:05328,29
En Yüksek
|Değişim
|: -1,06%
|| -3,52
|Açılış
|: 328,29
|
|Önceki Kapanış
|: 331,81
|
332,77
En Düşük
325,55
BIST En Aktif Hisseler
|ECZYT
|9,80
|7.549.990
|% 0,00
|
|GARAN
|9,18
|535.886.331
|% 0,00
|
|KARSN
|1,66
|222.400.009
|% 0,00
|
|IZFAS
|2,08
|461.595
|% 0,00
|
|YGYO
|0,62
|9.691.612
|% 0,00
|
|ECZYT
|9,80
|7.549.990
|% 0,00
|
|GARAN
|9,18
|535.886.331
|% 0,00
|
|KARSN
|1,66
|222.400.009
|% 0,00
|
|IZFAS
|2,08
|461.595
|% 0,00
|
|YGYO
|0,62
|9.691.612
|% 0,00
|
|THYAO
|10,38
|1.059.163.564
|% 0,00
|
|ASELS
|27,76
|974.324.457
|% 0,00
|
|GARAN
|9,18
|535.886.331
|% 0,00
|
|TUPRS
|93,80
|293.770.836
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,29
|283.174.673
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,26
|195.430.877
|% 0,00
|
|ODAS
|1,87
|256.446.504
|% 0,00
|
|KARSN
|1,66
|222.400.009
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,29
|283.174.673
|% 0,00
|
|THYAO
|10,38
|1.059.163.564
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,0037
|8,0439
|% -0,39
|
|Frank
|6,5560
|6,5955
|% -0,84
|
|Riyal
|1,6346
|1,6428
|% 0,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.657
|1.657
|-23,63
|
|Altın Gr.
|326
|326
|-6,09
|
|Cumhuriyet
|2.184
|2.214
|13,00
|
|Tam
|2.169
|2.223
|12,87
|
|Yarım
|1.048
|1.075
|6,23
|
|Çeyrek
|526
|538
|3,11
|
|Gümüş.Ons
|17,08
|17,11
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,35
|3,36
|-0,01
|
|B. Petrol
|37,32
|37,32
|2,96
|
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