***MEMSA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
10.03.2020 11:17
***MEMSA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler MEMSA
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Deniz Atinkaya tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825964
BIST
12:06106.404
En Yüksek
|Değişim
|: 2,78%
|| 2.879,64
|Açılış
|: 106.021
|
|Önceki Kapanış
|: 103.524
|
106.495
En Düşük
105.131
12:066,1190
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -0,0278
|Açılış
|: 6,1220
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1270
|
6,1602
En Düşük
6,1099
12:066,9574
En Yüksek
|Değişim
|: -1,03%
|| -0,0724
|Açılış
|: 6,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9800
|
7,0586
En Düşük
6,9423
12:06326,85
En Yüksek
|Değişim
|: -1,50%
|| -4,96
|Açılış
|: 327,02
|
|Önceki Kapanış
|: 331,81
|
332,77
En Düşük
325,55
BIST En Aktif Hisseler
|DOKTA
|25,52
|5.658.528
|% 14,95
|
|GARFA
|4,62
|16.164.510
|% 14,07
|
|RAYSG
|3,56
|5.506.195
|% 11,95
|
|VKING
|2,88
|1.589.705
|% 11,63
|
|OZRDN
|2,24
|10.545
|% 9,80
|
|OYAYO
|5,62
|476.773
|% -14,98
|
|EKIZ
|1,10
|5.902
|% -5,98
|
|EMNIS
|2,21
|6.044
|% -4,33
|
|KSTUR
|27,00
|2.835
|% -3,57
|
|TGSAS
|4,46
|1.418.110
|% -3,04
|
|THYAO
|10,86
|352.360.634
|% 4,62
|
|ASELS
|28,42
|330.115.240
|% 2,38
|
|GARAN
|9,61
|215.126.212
|% 4,68
|
|YKBNK
|2,40
|173.813.088
|% 4,80
|
|ODAS
|1,93
|97.545.011
|% 3,21
|
|YKBNK
|2,40
|173.813.088
|% 4,80
|
|ODAS
|1,93
|97.545.011
|% 3,21
|
|IHLGM
|1,30
|59.212.313
|% 3,17
|
|EKGYO
|1,41
|57.367.942
|% 4,44
|
|KARSN
|1,72
|66.861.333
|% 3,61
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9653
|8,0053
|% -0,87
|
|Frank
|6,5361
|6,5755
|% -1,14
|
|Riyal
|1,6240
|1,6321
|% -0,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.664
|1.664
|-16,57
|
|Altın Gr.
|328
|328
|-4,08
|
|Cumhuriyet
|2.174
|2.204
|-10,00
|
|Tam
|2.162
|2.215
|-7,38
|
|Yarım
|1.045
|1.072
|-3,57
|
|Çeyrek
|524
|536
|-1,78
|
|Gümüş.Ons
|17,17
|17,20
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|3,37
|3,38
|0,01
|
|B. Petrol
|35,38
|35,38
|1,02
|
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