***MEMSA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
13.03.2020 14:10
***MEMSA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler MEMSA
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Bülent Us tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/828493
BIST
16:0497.766
En Yüksek
|Değişim
|: 4,41%
|| 4.126,97
|Açılış
|: 93.658
|
|Önceki Kapanış
|: 93.640
|
98.856
En Düşük
91.644
16:046,2952
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0221
|Açılış
|: 6,2880
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2810
|
6,3215
En Düşük
6,2512
16:046,9984
En Yüksek
|Değişim
|: -1,05%
|| -0,0745
|Açılış
|: 6,9820
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0020
|
7,0917
En Düşük
6,9783
16:04322,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 2,27
|Açılış
|: 322,62
|
|Önceki Kapanış
|: 320,36
|
323,46
En Düşük
315,15
BIST En Aktif Hisseler
|VESTL
|9,90
|29.569.849
|% 10,00
|
|GUSGR
|1,87
|45.690.019
|% 10,00
|
|YGYO
|0,44
|11.944.588
|% 10,00
|
|CLEBI
|68,20
|4.033.119
|% 10,00
|
|CELHA
|5,72
|548.386
|% 10,00
|
|AKGRT
|5,30
|5.920.212
|% -11,37
|
|YBTAS
|3.953,60
|106.747
|% -10,00
|
|KSTUR
|22,02
|9.514
|% -9,98
|
|YONGA
|9,48
|20.268
|% -9,97
|
|BALAT
|1,91
|499.597
|% -9,91
|
|ASELS
|26,18
|1.013.446.544
|% 7,47
|
|THYAO
|9,27
|890.210.604
|% 9,32
|
|GARAN
|9,32
|500.529.589
|% 6,64
|
|EREGL
|8,39
|316.568.249
|% 2,94
|
|KRDMD
|2,13
|302.999.987
|% 6,50
|
|ODAS
|1,39
|271.653.997
|% 5,30
|
|IHLGM
|0,96
|150.938.672
|% 6,67
|
|KRDMD
|2,13
|302.999.987
|% 6,50
|
|YKBNK
|2,27
|284.480.649
|% 6,57
|
|EKGYO
|1,22
|147.359.193
|% 6,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8193
|7,8585
|% -1,16
|
|Frank
|6,5661
|6,6056
|% -1,45
|
|Riyal
|1,6713
|1,6797
|% -0,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.595
|1.595
|18,22
|
|Altın Gr.
|323
|323
|2,28
|
|Cumhuriyet
|2.139
|2.171
|19,00
|
|Tam
|2.132
|2.186
|17,91
|
|Yarım
|1.031
|1.057
|8,66
|
|Çeyrek
|517
|529
|4,33
|
|Gümüş.Ons
|15,83
|15,85
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,19
|3,20
|-0,02
|
|B. Petrol
|35,61
|35,61
|2,39
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